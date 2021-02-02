İçişleri Bakanı Soylu: "(Doğa, Çevre ve Hayvanları Koruma Müdürlüğü) 1041 polis merkezimizde bu birimlerin hepsini oluşturduk. 81 vilayette de...
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İçişleri Bakanı Soylu: "(Doğa, Çevre ve Hayvanları Koruma Müdürlüğü) 1041 polis merkezimizde bu birimlerin hepsini oluşturduk. 81 vilayette de...

02.02.2021 22:05 | Son Güncelleme: 02.02.2021 22:08
İçişleri Bakanı Soylu:

İçişleri Bakanı Soylu: "(Doğa, Çevre ve Hayvanları Koruma Müdürlüğü) 1041 polis merkezimizde bu birimlerin hepsini oluşturduk. 81 vilayette de bunların şube müdürlüklerini kurduk."

İçişleri Bakanı Soylu: "(Doğa, Çevre ve Hayvanları Koruma Müdürlüğü) 1041 polis merkezimizde bu birimlerin hepsini oluşturduk. 81 vilayette de bunların şube müdürlüklerini kurduk."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çiğdem Münibe Alyanak

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