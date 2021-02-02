İçişleri Bakanı Soylu: "(Doğa, Çevre ve Hayvanları Koruma Müdürlüğü) 1041 polis merkezimizde bu birimlerin hepsini oluşturduk. 81 vilayette de...

İçişleri Bakanı Soylu: "(Doğa, Çevre ve Hayvanları Koruma Müdürlüğü) 1041 polis merkezimizde bu birimlerin hepsini oluşturduk. 81 vilayette de bunların şube müdürlüklerini kurduk."