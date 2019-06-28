İç borçlanma stratejisi (1)

Hazine ve Maliye Bakanlığı, temmuz-eylül döneminde 40,1 milyar liralık iç borç servisine karşılık 36,5 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlık, temmuz-eylül dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre, söz konusu dönemde 40,1 milyar liralık iç borç servisine karşılık 36,5 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirilecek.

Bu dönemde dış borçlanma yapılmayacak.

(Sürecek)

Kaynak: AA