İç Anadolu'da yeni koronavirüs tedbirleri Nevşehir, Yozgat, Sivas, Kayseri, Kırıkkale, Niğde ve Kırşehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, şehirler arası otobüs seferleri geçici olarak durduruldu, spor parkları ve oyun alanlarının kullanımı geçici olarak durduruldu.

Nevşehir, Yozgat, Sivas, Kayseri, Kırıkkale, Niğde ve Kırşehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, şehirler arası otobüs seferleri geçici olarak durduruldu, spor parkları ve oyun alanlarının kullanımı geçici olarak durduruldu.

Niğde

Niğde Belediyesince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bankaların kaldırıldığı park ve bahçeler kapatılarak gerekli önlemler alındı. Piknik yapılan mesire alanları da geçici süreyle kapatıldı.

Öte yandan, Niğde Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde faaliyet gösteren yerli firmalar seferlerini geçici süreyle durdurdu.

Niğde Şehirlerarası Otobüs Terminali İşletmesi Müdürü Mahmut Körkoca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Niğde'de faaliyet gösteren yerli 2 firmanın seferlerini geçici süreyle durdurduğunu söyledi.

Diğer firmaların sağlık kontrolü yapıldıktan ve Valilik izni alındıktan sonra sefer yaptığını belirten Körkoca, "Yerli firmalar kendi önlemleri kapsamında seferlerini geçici süreyle durdurdu. Diğer firmalar ise Valilikten izin alındıktan sonra gerekli kontroller yapıldığı takdirde yeterli yolcu olduğunda seferlerini yapıyor. Ancak 3-4 gündür yolcu olmadığı için bütün firmalar sefer yapmıyor. Şu anda otogarda in cin top oynuyor." ifadelerini kullandı.

Körkoca, aynı zamanda otobüs koronavirüs tedbirleri kapsamında otogar binasında ve firmaların otobüslerinde sık sık dezenfekte çalışması yaptıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA