İç Anadolu'da 65 yaş ve üstü vatandaşlar yeniden sokağa çıktı Sivas, Kayseri, Nevşehir, Yozgat, Niğde ve Kırşehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar, istisna uygulanması kapsamında dışarıda olmanın keyfini yaşadı.

Sivas, Kayseri, Nevşehir, Yozgat, Niğde ve Kırşehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar, istisna uygulanması kapsamında dışarıda olmanın keyfini yaşadı.

Kayseri

Kayseri'de de 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olan vatandaşlar, serbestlik sayesinde dışarda olmanın keyfini çıkardı.

Kimi yaşlılar mahalle aralarında ve sokaklarda yürüyüş yaparken, bazıları da kent meydanında vakit geçirmeyi tercih etti.

Beşyol Meydan'ında bir araya gelen yaşlılar, cami avlusunda ve parklarda arkadaşlarıyla hasret giderdi.

67 yaşındaki Raşit Özdemir, sokağa çıkabildikleri günlerde ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri iş yerlerinin açık olması talebinde bulunarak, "Buruk bir bayram geçiyoruz. Çocuklardan, torunlardan uzağız. Sadece telefonla görüşebildik. Ama bu günler inşallah geçecek. Hayatımda ilk defa böyle bir bayram yaşıyorum." dedi.

Mustafa Çetinoğlu (91) ise sokağa çıkmanın kendilerine çok iyi geldiğini söyledi.

Yaklaşık 70 gündür evde olduklarını anımsatan Çetinoğlu "Zaten sokağa çıkamıyorduk, bir de çocuklardan ayrı bayram geçirmek zorunda kaldık. Bu günler inşallah bir an önce geçer." diye konuştu.

Kaynak: AA