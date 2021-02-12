İbo Show yeni bölüm fragman izle! Bu hafta İbo Show konukları kimler? İbo Show hangi, saat kaçta?
12.02.2021 08:37 | Son Güncelleme: 12.02.2021 08:41
13. bölümü ile ekrana gelecek İbo Show, birbirinden değerli ve eğlenceli konukları ile heyecan yarattı. İbo Show yeni bölüm fragman izle! Bu hafta İbo Show konukları kimler? İbo Show hangi, saat kaçta?
9 yıl aradan sonra ekranlara dönen İbo Show tüm hızıyla devam ediyor. İbo Show yeni bölüm fragman izle! Bu hafta İbo Show konukları kimler? İbo Show hangi, saat kaçta?
İBO SHOW HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?
Dokuz yıl aradan sonra Star TV'de ekrana dönen İbrahim Tatlıses'in İbo Show programı, 13 Şubat Cumartesi günü 13. bölümüyle ekrana gelecek.
BU HAFTA İBO SHOW KONUKLARI KİMLER?
Eda Özülkü, Metin Özülkü, Ümit Sayın, Burak Kut, Ege ve Ferda Anıl Yarkın konuklar arasında.