İbo Show konuğu Sibel Can kimdir? Sibel Can kaç yaşında nereli?

SİBEL CAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 1 Ağustos 1970

Kaç yaşında: 50yaşında

Nereli: İstanbul

Sibel Can (d. Sibel Cangüre; 1 Ağustos 1970, İstanbul), Türk şarkıcı ve oyuncu. Kariyerine dansöz olarak başlayan Can, daha sonra şarkıcılık yapmaya başladı ve günümüzde televizyon ve sinema oyunculuğu ile sunuculuk da yapmaktadır.

Yugoslav göçmeni Engin Cangüre ve Mudanyalı Emine Gül Sezer Cangüre'nin ilk çocukları olarak Karagümrük semtinde doğdu. Sanatçının babası birçok ünlü soliste eşlik eden bir keman sanatçısıydı. Muzaffer adında bir kız kardeşi bulunmaktadır.

2000 yılında çıkarttığı İşte Türk Sanat Müziği İşte Sibel Can adlı albümle yeni bir döneme giren Sibel Can, 2001 yılından beri Emre Plak ile çalışmış ve 2007 yılında "Akşam Sefası" adlı albümünü çıkardı. Bu albümdeki "Çakmak Çakmak" isimli parçayla büyük başarı yakaladı. 2002'de Papatya ile Karabiber adlı sinema filminde başrolde yer aldı. 2006 yılında Özledin mi? albümü 200 binin üzerinde satış yaptığı için MÜ-YAP tarafından "Platin" ödülü ile ödüllendirilmiş,[ödül programında Sibel Can aynı albümde yer alan söz ve müziği Sezen Aksu'ya ait "Lale Devri" adlı şarkısına yine Sezen Aksu ile düet yapmıştır. 2009 yılında Benim Adım Aşk isimli albümünü çıkardı. 2011 yılında Seyyah albümünü çıkardı, albümdeki Hançer adlı parçası ile başarısı daha da arttı ve son olarak 2012 yılının Nisan ayında Meşk adlı albümünü çıkardı. 2014 yılının Şubat ayında Galata adlı albümünü çıkardı.Bir dönem Kaşmir Halı reklamlarında oynamış,uzun yıllar bu markanın yüzü olmuştur.

2016 yılının Nisan ayında DMC Müzik'ten Arabesque adlı albümünü çıkaran Sibel Can, bu albümde efsane besteci Burhan Bayar'ın 80'li yıllara damga vuran 'Gülüm Benim', 'Sevmek', 'Bu da Geçer', 'Mavi Mavi' , 'Seninle ilk defa' , 'Yalnızım dostlarım', 'Mutlu Ol Yeter', 'Hasret Rüzgârları', 'Benim Hatım', 'Gurbet Geceleri' gibi sevilen şarkılarını seslendirdi. 9 Nisan 2016'da Bostancı Gösteri Merkezi'nde 10 Ağustos 2016'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser veren ve ilk defa Arabesque albümünden şarkılar seslendiren Sibel Can, Bostancı konseri öncesi; "Beni arabeskin büyük ustası Orhan Gencebay keşfetti, o zamanlardan beri arabesk müziği çok seviyorum" demiştir. Sibel Can 10 Ağustos 2016 tarihindeki İstanbul Harbiye'de ki konserinde Ayla Çelik ile "Bağdat" adlı şarkıya düet yaparken, Rap müziğin sevilen isimleri Eypio & Burak King ikilisi ile birlikte arabesk rock tınıları ile de dikkat çeken "Günah Benim" adlı rap şarkıya düet yapmıştır. Can, konser öncesi verdiği röportajda 'Eypio ve Burak King'i çocuklarım sayesinde keşfettim. 100 milyonun üzerinde izlenmişler. İlk kez rap yapacağım için çok heyecanlıyım" demiştir. 2016-2017 arasında O Ses Türkiye yarışmasında jüri üyeliği yaptı. 2016'da Kasım ayında düzenlenen Altın Kelebek Ödül Töreni'nde yılın en iyi arabesk-fantezi müzik sanatçısı seçilmiştir.Bu yarışmada gecenin sunucusu Okan Bayülgen tarafından kilolarıyla ilgili espri yapılması üzerine hayranları tepki göstermiştir.Ancak Okan Bayulgen'e en büyük tepki Sibel Can'ın eski eşi Hakan Ural'dan gelmiş ve Bayülgen'i ağır bir şekilde eleştirmiştir. 2017'de yayımlanmaya başlayan Sevda'nın Bahçesi adlı dizide başrolde yer aldı.

Haziran 2018'de, yirmi ikinci albümü, Yeni Aşkım, DMC tarafından yayımlandı. Milliyet'ten Mayk Şişman, albüm hakkında şöyle yazdı: "Sibel Can'ın Bahadır Tatlıöz ve Yalın gibi isimlerin şarkılarına albümünde yer vermesi sevindirici. Kendi sınırları çerçevesinde farklı tatlar sunabilmeyi amaçlaması ve sırtını sadece Tarkan ya da Serdar Ortaç şarkılarına yaslamaması da mutluluk verici elbette".

14 yaşındayken, gelen teklif üzerine oryantal olarak sahneye çıkmaya başladı. Babası ile beraber yurt içi ve yurt dışında yaptığı turnelerde hem oryantallik hem de solistlik yaptı. Dönemin bilinen mekanları Galata Kulesi ve Astorya gibi kulüplerde çıkan sanatçı, Nükhet Duru'nun, Fahrettin Arslan'a tavsiyesi üzerine Maksim Gazinosu'nda çıkmaya başladı ve henüz 17 yaşındayken assolist oldu. Sibel Can'ın yaşının küçüklüğü sebebiyle gazinonun kapatılması üzerine, sahneye çıkabilmesi için babasının girişimiyle açılan dava sonucunda, mahkeme kararıyla yaşı büyültülerek doğum tarihi 1964 olarak değiştirildi. Maksim Gazinosu'nda Muazzez Abacı, Neşe Karaböcek ve Emel Sayın gibi ünlü isimlerle çalıştı, Nükhet Duru tarafından keşfedilip Maksim Gazinosu'nun oryantal dansçısı olmuş, 1987 yılında Kervan Plak'tan ilk albümü olan Günah Bize'yi çıkartan Sibel Can bu albümde Orhan Gencebay'ın büyük desteğini gördü. Albüm kısa zamanda satış rekorları kırdı. 1988 yılında aynı mekanda şarkı söyleyerek sahne almaya başladı. İlk dönem albümlerinde yapımcısı Orhan Gencebay olmuştur.

1988 yılında o dönemin popüler isimlerinden olan Hakan Ural ile Zerrin Özer'in evinde gizlice evlendi. Bu evlillikten daha sonra Engincan ve Melisa adından iki çocuk dünyaya getirdi. Hakan Ural'dan 1999 yılında ayrıldı. Bir yıl sonra Sulhi Aksüt ile evlendi ve bu evlilikten Emir isminde bir erkek çocuk dünyaya getirdi. İlk eşinden iki, ikinci eşinden de bir olmak üzere üç çocuğu vardır. Sulhi Aksüt'ten 2010'da boşanmıştır.