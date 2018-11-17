İbb'nin Güneş Santralleri Hem Milli Ekonomiye Hem Çevreye Destek Sağlıyor

– İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) kurduğu 5 farklı güneş enerji santrali hem milli ekonomiye katkı sağlıyor hem de doğa dostu bir proje olarak hizmet veriyor. Güneş santralleri ile ilgili bilgi veren İstanbul Enerji A.Ş Proje ve İş Geliştirme Şefi Ersin Aydın, "İkitelli'deki güneş enerji santralimiz İstanbul'un en yüksek kapasiteye sahip güneş enerji santrali konumunda. Burada yılda yaklaşık 2 buçuk milyon kilowat saatlik bir elektrik üretimi oluyor ve bu milli ekonomiye 1 milyon 200 bin liralık katkı sağlıyor" dedi.

Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimini artırmak amacıyla 5 farklı güneş enerji santrali kuran İBB, 6 yeni enerji santralinin kurulması için çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul gibi nüfusu yoğun olan şehirlerde enerjide dışa bağımlılığı azaltma üzerine çalışmalar yapan İBB, bu konudaki hedeflerine teker teker ulaşıyor.

"YILDA 2 BUÇUK MİLYON KİLOWAT SAATLİK ELEKTRİK ÜRETİMİ OLUYOR"

Güneş santralleri ile ilgili bilgi veren İstanbul Enerji A.Ş Proje ve İş Geliştirme Şefi Ersin Aydın, "İkitelli'deki güneş enerji sistemimiz İstanbul'un en yüksek kapasiteye sahip güneş enerji sistemi konumunda. Alan olarak projemiz 15 bin metrekarelik bir alanda yer alıyor. 7 bin 200 metrekare bir deponun üzerine yine aynı metrekare ölçülerde diğer deponun üzerinde kurulu. Bu tesisimizde üretilen enerji yaklaşık olarak bin 10 hanenin elektrik enerji ihtiyacını karşılıyor. Yılda 2 buçuk milyon kilowat saatlik bir elektrik üretimi oluyor. Bu da milli ekonomiye 1 milyon 200 bin liralık bir katkıda bulunuyor" diye konuştu.

"FARKLI DALLARDA DA ENERJİ ÜRETİM SANTRALLERİ PROJELERİMİZ VAR"

İstanbul Enerji A.Ş olarak 2016 yılında güneş enerji santrallerine başlandığını ifade eden Ersin Aydın, "Şu anda 5 tane güneş enerji santralimiz bulunuyor. Bunların haricinde ön hazırlığını yaptığımız 6 adet enerji üretim santralimiz de var. Şu an hizmet veren 5 güneş enerji santralimizden 2 buçuk milyon kilowatt saatlik bir verimimiz oldu. Bununla birlikte bizim devam etmekte olan farklı dallarda da enerji üretim santralleri projelerimizde bulunuyor" diye konuştu.

"ÇEVREYE ÇOK YARARLI BİR PROJE"

Ülke olarak enerji ihtiyacımızın büyük bir bölümünün dışardan temin edildiğini dile getiren Aydın, bu ve bunun gibi güneş enerji projeleriyle en azından milli ekonomiye ve ülkenin enerji arzına birazcık daha katkıda bulunmaya yarar sağladıklarını sözlerine ekleyerek, "İkitelli Güneş Enerji Santrali ve diğer 4 santralinde finansal olarak katkıda bulunması haricinde karbon emisyonunun azaltılması konusunda da çevreye çok yararlı bir proje olduğu da bilinmesi gerekir" dedi.

FAAL ENERJİ SANTRALLERİ

İBB iştiraki Enerji AŞ. tarafından işletilen 5 farklı güneş enerjisi santrali ;

Büyükçekmece Gölü Yüzer Güneş Enerjisi Santrali



İkitelli İçme Suyu Arıtma Tesisi Güneş Enerjisi Santrali



Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi Çatı Üzeri Güneş Enerjisi Santrali



Metro İstanbul A.Ş. Metris Durağı Güneş Enerji Santrali



Küçükçekmece Tracker Güneş Enerjisi Santrali olarak sıralanıyor.

GELECEĞİN PROJELERİ

Enerji AŞ'nin hizmete almayı planladığı 6 yenilebilir enerji santrali projesi ise şunlar



İSKİ'nin 7 adet Terfi İstasyonuna Güneş Enerji Santrali



Esenyurt Doğalgaz Basınç Düşüm İstasyonu Enerji Üretim Tesisi Kurulumu



Kiptaş Bayrampaşa Konutları Çatı Üzeri Güneş Enerji Santrali Kurulumu



Melen Hidro Elektrik Santrali (HES) Kurulumu



Seymen Çöp Gazından Enerji Üretim Tesisi Kurulumu



Terkos Rüzgar Enerji Santrali Kurulumu - İstanbul