İBB, metrobüsleri kaldırıp troleybüs araçları kullanacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik ve Ulaşım Komisyonu Üyesi Dr. Suat Sarı, metrobüslerin troleybüse dönüştürülmesinin İBB'nin gündeminde olduğunu söyledi.

İBB Meclisi İYİ Parti Grup Sözcüsü ve Trafik ve Ulaşım Komisyonu Üyesi Dr. Suat Sarı Beylikdüzü-Söğütlüçeşme istikametinde toplu taşıma hizmeti veren metrobüslerin 1,5 milyon kilometreye ulaştığını belirterek, mevcut araçların değişimi ve yoğunluğun azaltılması için troleybüs araçların İBB gündeminde olduğunu söyledi.

"İSTANBUL'DA ÇALIŞMA YAPILIYOR"

Sözcü'nün haberine göre troleybüs araçlarlarla ilgili olarak 2020 başında Belçika ve Hollanda'da bazı firmalarla görüşmeler gerçekleştiğini ifade eden Sarı, "İstanbul'a şu anda bununla ilgili bir çalışma yapılıyor, elektrikli olacağı için kaç kilometrede bir trafo koyacağız, nasıl bir maliyet çıkar bunlara bakıyoruz. Bunun en büyük avantajı dizel motorlarla aynı şekilde değerlendirilemiyor olması; çünkü dizeller 1,5 milyon kilometreye gelmiş ve bakım onarım kabul etmiyor, aracı değiştirmek gerekiyor. Fakat elektrikli araçlarda daha fazla kilometre yapabiliyorsunuz. En önemlisi de elektrikli araçlar seri motorlar olduğu için troleybüsteki motorlar yokuşta her türlü fosil yakıtlı dizel, benzin ve diğer yakıtlardan daha hızlı çıkabiliyor ve motor aşınmıyor" diye konuştu.

"METROBÜS KAPASİTESİNİN 2 KATI YOLCU TAŞIYOR"

Dr Sarı, troleybüslerin metrobüs kapasitesinin 2 katı kapasiteyle yolcu taşıdığını ifade ederek şu bilgileri paylaştı: "Metrobüsler 125 kapasitede, fakat troleybüsler 200-250 olabiliyor; çünkü çekme kapasitesi yüksek araçlar bunlar. Projenin ortaya çıkması ve uygulanması en az bir seneyi bulur. Şu anda başlansa 2022'de ancak devreye girebilir; ama mutlaka mevcut araçlardan daha verimli bir sistem olur. Bunu da metrobüslerde yaparsak Avrupa'da ilk uygulanan kent oluruz"

BEYLİKDÜZÜ'NE METRO ÇALIŞMASI

Şu anda kullanılan mevcut metrobüslerin yüzde 70'inin 1,5 milyon kilometreye ulaştığını ve araçların onarımının da zor olduğunu ifade eden Sarı, sera gazı salınımında yoğun olduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Araçların değişim zamanı geldi. Bakım onarımları daha fazla maliyete neden oluyor. Normalde bir metrobüsün 450 bin yolcuya ulaştıktan sonra değişmesi lazım şu anda pandemi öncesi 1 milyon 100 bindi yolcu sayısı, önceki döneme ulaşırsak bu 1 milyon 200 bin görülecek gibi duruyor. Yoğunluğu azaltmak adına metrobüs hattı üzerinde Beylikdüzü'ne kadar giden bir metro hattı çalışması yapılması da hala sürdürülüyor."

"YENİ METROBÜSLER EKLENEBİLİR"

1,5 milyon kilometreye ulaşan mevcut metrobüslerin bakım onarım zamanı geldiğine dikkat çeken Sarı, "Şuanda 200-225 kapasiteli araçlar deneniyor. Yönetim buna karar verip buraları rahatlatma adına yeni metrobüsler eklenebilir. O döneme kadar bunu çare olarak yapmaktayız; çünkü her geçen gün kapasite artıyor. 17 saniyede bir metrobüs geliyor duraklara bu dünya ortalamasında İstanbul gibi yoğunluğa sahip herhangi bir kentte metrobüs yok. Dolayısıyla hat çok yoğun" diye konuştu.

"VALİLİK ÖZEL SEKTÖRÜ KADEMELİ MESAİYE NEDEN GEÇİREMEDİ"

Salgın nedeniyle yoğunluğun bir miktar azaldığını ifade eden Suat Sarı sözlerini şöyle tamamladı:

"Şu anda araçlar yarı kapasitede çalışıyor. Salgın sonrasında ne oluyor bilemiyoruz ama yine 1 milyon üzerinde yolcuyla karşılaşacağız. Pandemi toplu taşımayı rahatlatmış durumda ama orada da 1/3 kuralı şu anda uygulanamıyor. Salgın döneminde Valiliğin özel sektörde kademeli mesai saati uygulaması lazım. Nedense 2 hafta geçti başaramadı. İstanbul trafik yoğunluğunda dünyada 6.sırada. Pandemide çok büyük bir trafik yoğunluğumuz oluştu ve bunu çözmenin tek yolu kademeli saate geçilmesidir. Valilik özel sektörü kademeli mesaiye neden geçiremedi?"

TROLEYBÜS NEDİR?

Troleybüs, gücünü genellikle yol boyunca asılı olan bir elektrik hattındaki iki kablodan alan elektrikli otobüstür.