İBB, 150 HAVALİMANI TAKSİSİNİN ÇALIŞMA RUHSATINI İPTAL ETTİ

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), N-Taksi uygulaması kullanan İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatif'ine bağlı 150 taksinin, kendi yazılım olan İ-Taksi'ye entegre olmadığı ve gerekli evrakların teslim edilmemesi üzerine çalışma ruhsatını iptal etti.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), N-Taksi uygulaması kullanan İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatif'ine bağlı 150 taksinin, kendi yazılım olan İ-Taksi'ye entegre olmadığı ve gerekli evrakların teslim edilmemesi üzerine çalışma ruhsatını iptal etti.

İBB, Kurban Bayramı öncesi, İstanbul Havalimanı'nda hizmet veren 700 taksiden 397'sinin çalışma ruhsatını taksimetre entegrasyonu yapılmadığı gerekçesiyle geçici olarak durdurmuştu. Yapılan görüşmeler sonrasında taksici esnafının mağdur olmaması için ruhsatlardaki askı daha sonra kaldırılmıştı. Geçtiğimiz günlerde İBB, İstanbul Taksiciler Odası ve İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi ile toplantı yapmış uzlaşma sağlanmıştı. İBB'nin bugün aldığı karar ile birlikte N-Taksi uygulaması kullanan havalimanındaki 150 taksinin yazılımını İ-Taksi'ye entegre etmemesi ve gerekli evrakların teslim edilmemesinden dolayı çalışma ruhsatlarının askıya alındığı öğrenildi. Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatif Başkanı Fahrettin Can, Bize süre verdiler. Bu süre zarfında entegrasyomuzu peyder pey tamamlıyoruz. Karşılıklı görüşmeler devam etmesine rağmen süre bitmeden bu kararı aldılar. Yarın seçimli kongrem var. Bu konular bizi yıpratmaktadır dedi.

İBB UYGUNLUK BELGELERİ OLMADIĞI İÇİN RUHSATLARI İPTAL EDİLDİ

İBB yetkilileri, Entegre için bir uzlaşma sağlandı. Aradan beş gün geçmesine rağmen entegre olmadılar, 150'si iptal edildi. Uygunluk belgeleri olmadığı için ruhsatları iptal edildi. ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı