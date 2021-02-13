Huzurevi sakinleri Kovid-19 sürecinde vakitlerini sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle geçiriyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kuruluşlarda kalan huzurevi sakinleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde vakitlerini sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılarak geçiriyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kuruluşlarda kalan huzurevi sakinleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde vakitlerini sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılarak geçiriyor.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 salgını sürecinde yaşlıların kuruluşlarda vakitlerini daha verimli geçirebilmeleri için sosyal servisler koordinatörlüğünde farklı çözümler üretildi.

Yaşlıların sağlık durumları, yetenekleri göz önünde bulundurularak sosyalleşmeleri için birçok etkinlik düzenlendi. Tedbirler gözetilerek düzenlenen etkinlikler, yaşlıların salgın sürecinin olumsuz etkilerinden kurtulmalarını sağlamak ve yaşama bağlılıklarını artırmak için iş ve uğraşı terapisi niteliğinde planlandı.

Kuruluşlarda kalan sakinlerin yüzde 69'u sosyal etkinliklere katıldı. Söz konusu sosyal etkinlikler arasında ahşap boyama, takı tasarımı, tespih yapımı, örgü örme, istediği kişiye mektup yazma, şiir dinletisi, yürüyüş öne çıktı. Bu kapsamda ayrıca çevrim içi konser ve müzik etkinlikleri de düzenlendi.

Önemli gün ve hafta etkinlikleri, şiir, kitap okuma, edebi faaliyetler dahil olmak üzere kültürel etkinliklere yüzde 60,2 katılım sağlandı.

Kuruluşların kendi yaşlı profiline uygun sportif faaliyetler düzenlemesine de önem verildi. Yaşlıların hareket etmelerini sağlamak amacıyla yürüyüş, fiziksel aktivite, egzersiz gibi faaliyetler yapıldı. Her bir yaşlıya özel ilgi gösterilerek ve kişisel ihtiyaçları gözetilerek psikososyal destek çalışmalarına da devam edildi.

Kuruluş sakinlerinin yüzde 49,2'si, fizyoterapi, bahçe işleri ile fiziksel ve zihinsel egzersiz gibi faaliyetlere katıldı.

Etkinlikler kapsamında, yaşlıların yeni teknolojilere uyumunu sağlamak için dijital yetkinliklerini geliştirilebilecek faaliyetlere de yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım