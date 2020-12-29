Hüyük'te yüksekokul hizmet binası ve TOKİ inşaat alanında inceleme

Hüyük Kaymakamı Cüneyt Demirkol ve Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, yapım çalışmaları devam eden Hüyük Meslek Yüksekokulu hizmet binası ve TOKİ inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Hüyük Kaymakamı Cüneyt Demirkol ve Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, yapım çalışmaları devam eden Hüyük Meslek Yüksekokulu hizmet binası ve TOKİ inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Kaymakam Demirkol ve Başkan Çiğdem, kaba inşaatı bitmek üzere olan Selçuk Üniversitesi (SÜ) Hüyük Meslek Yüksekokul hizmet binası inşaat alanında incelemede bulunarak, yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Demirkol ve Çiğdem, daha sonra TOKİ Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 2. etap toplu konut inşaat alanında incelemeler yaptı.

Başkan Çiğdem, yaptığı açıklamada, Hüyük için çok önemli olan her iki projenin hayata geçirilmesini tüm yöre insanı gibi kendilerinin de dört gözle beklediğini belirtti.

Bu yıl hava şartlarının da uygun gitmesi nedeniyle her iki projenin inşaat çalışmalarının da hız kesmeden sürdüğünü ifade eden Çiğdem, "Yüksekokul binamızın tamamlanmasıyla ilçemizde başlayacak olan yükseköğrenimde turizm, organik tarım ve güzel sanatlar bölümlerinin açılmasını talep ettik. Yüksekokul binamızın yapımına katkı sunan Selçuk Üniversitesi Rektörlüğümüz başta olmak üzere hayırsever işadamımız Kamil Akkanat beye de ilçem adına sonsuz şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar