Hüyük'te yüksekokul hizmet binası ve TOKİ inşaat alanında inceleme
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Hüyük'te yüksekokul hizmet binası ve TOKİ inşaat alanında inceleme

29.12.2020 14:29 | Son Güncelleme: 29.12.2020 14:29
Hüyük'te yüksekokul hizmet binası ve TOKİ inşaat alanında inceleme

Hüyük Kaymakamı Cüneyt Demirkol ve Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, yapım çalışmaları devam eden Hüyük Meslek Yüksekokulu hizmet binası ve TOKİ inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Hüyük Kaymakamı Cüneyt Demirkol ve Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, yapım çalışmaları devam eden Hüyük Meslek Yüksekokulu hizmet binası ve TOKİ inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Kaymakam Demirkol ve Başkan Çiğdem, kaba inşaatı bitmek üzere olan Selçuk Üniversitesi (SÜ) Hüyük Meslek Yüksekokul hizmet binası inşaat alanında incelemede bulunarak, yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Demirkol ve Çiğdem, daha sonra TOKİ Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 2. etap toplu konut inşaat alanında incelemeler yaptı.

Başkan Çiğdem, yaptığı açıklamada, Hüyük için çok önemli olan her iki projenin hayata geçirilmesini tüm yöre insanı gibi kendilerinin de dört gözle beklediğini belirtti.

Bu yıl hava şartlarının da uygun gitmesi nedeniyle her iki projenin inşaat çalışmalarının da hız kesmeden sürdüğünü ifade eden Çiğdem, "Yüksekokul binamızın tamamlanmasıyla ilçemizde başlayacak olan yükseköğrenimde turizm, organik tarım ve güzel sanatlar bölümlerinin açılmasını talep ettik. Yüksekokul binamızın yapımına katkı sunan Selçuk Üniversitesi Rektörlüğümüz başta olmak üzere hayırsever işadamımız Kamil Akkanat beye de ilçem adına sonsuz şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Cahit Özkan Süleyman Soylu Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Coşkun Sabah Fahriye Evcen Burak Özçivit Seren Serengil
Spor Metin Oktay Ersun Yanal Cüneyt Çakır Domagoj Vida İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ocak Beşiktaş Sivasspor İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hüyük'te yüksekokul hizmet binası ve TOKİ inşaat alanında inceleme | Haberler Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 14:32:21. #1.15#
title