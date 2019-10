Hürser Tekinoktay: Pazartesi günü 3.5 milyar TL'yi kasaya koyabilirim

16.10.2019 14:36

Olgucan KALKAN - Ali DANAŞ/ - Beşiktaş'ta 20 Ekim Pazar günü yapılacak olan başkanlık seçiminde aday olan Hürser Tekinokay, seçim öncesinde Akatlar No 1903'te basın mensuplarıyla bir araya geldi.Son 1 yılda 3'üncü seçimin yapılacağını ifade eden Hürser Tekinoktay, "1'inci yılda 3'üncü seçime gidiyoruz. Yeni nesillere aktaracağımız önemli tecrübeler olacaktır. Enteresan bir periyot yaşadık. Geçen yıl transfer döneminin ardından problemler çıktı. Bunu hepimiz gözlemledik. Ciddi anlamda finansal ve futbol olarak çöküşe soktu bizi. Ekonomik olarak kötü dönemden geçerken bir kulübün 1 yıl içinde 3 seçim yapması normal değil. Bu kadar basit çözüme gidilmemesini söyledik. Herkesin 6-9 ay hazırlandığı bir seçim olması gereken bir süreçti" şeklinde konuştu."DİBE YAKLAŞAN BİR TAKIM GÖRDÜK"Finansal ve sportif anlamda zor dönemde görevden kaçmayacaklarını belirten Tekinoktay, "Dibe yaklaşan bir takım gördük. Finansal ve sportif olarak zorlandığı bir dönemde görevden kaçmadık, kaçamazdık. Başkanın istifa kararını aldığı ilk günde burada olduğumuzu, Beşiktaş'ın sahipsiz kalmayacağını söyledik ve seçime hazırlanmaya başladık. Herkesin ilk gün seçime girmesi lazımdı. Herkesin biz buradayız demesi gerekiyordu. Sahaya sahip çıkmak için hepimizin girmesi lazımdı. Bizim geçmişle değil gelecek 20 yılın dizaynını yaparak bir ittifakla seçime girmemiz daha iyi olurdu. Renkler siyah beyaz değil, mavi kırmızı olsa kendimizi ABD seçiminde sanacağız. 5 ay maaş alamayan çalışanlar var. Seçime harcayacağımız parayı, parasını veremediğimiz Pepe'ye verip takımda kalmasını sağlayabilirdik. Finansal durumlar kötü. Diğer 3 adayın 19 yılın temsilcilerin hesap sorma taahhütleri başlıyor. Biz muhalefet olarak görevimizi yaptık. Sahte üyeleri tespit ettik. Borçların matematiksel olarak sürdürülebilir olmadığını söyledik. Bizim karşımıza konulan model sadece bankaya gitmek oldu. Pazartesi ödemeler var deniyor. Pazartesi günü 3.5 milyar TL'yi kasaya koyabilirim. Biz de 50 yıllık temlik yapar parayı kazaya koyarız. Üretim modeli yok, tüketim modeli var" şeklinde konuştu."HESAP SORACAĞIZ İBARELERİNİ KOMİK BULUYORUM"Serdal Adalı ve Ahmet Nur Çebi arasında yaşanan yönetimin devamı tartışmasına da değinen Hürser Tekinoktay, "Hesap soracağız ibarelerini komik buluyorum. Kendi yönetimlerini, bir önceki yönetimleri ibra etmişler. Türk halkı, gazetecisi zekidir. Biz 2008'den beri hiçbir yönetimi ibra etmedik. Genel kurul, Fikret Orman yönetimine mahkemeye gitme yetkisi verdi. 2012'den beri hiçbir yönetici bunu kullanmadı. İki başkan adayı, yönetimin devamı diye birbirlerini suçluyor. Kimsenin birinin devamı olmaması lazım" ifadelerini kullandı."HERKESİN ÇOCUKLARINA, TORUNLARINA BEŞİKTAŞ'A İLETMESİ LAZIM"Beşiktaş'ın gelecek nesillere aktarılması gerektiğine değinen Tekinoktay, "Şan Ökten Tesisleri, orası harabe olarak duruyor. Eski değerlerimize sahip çıkmamız lazım. Kişiler için mi hizmet edecek Beşiktaş? Herkesin çocuklarına, torunlarına Beşiktaş'a iletmesi lazım. Beşiktaş'ın özgürlüğünü, markasına yayamazsak yaptığımız hiçbir şeyin anlamı yok" dedi."KAPALI TRİBÜNE GERİ DÖNMEK İSTİYORUZ"Biz kapalıya geri dönmek istiyoruz. Düzenlemelerimiz olacak. Hem kazanç sağlayacağız, hem de 12'nci adamı geri alacağız. 20 bin kişiyi stadın içine katacağız. 4B projesiyle 100 ile 150 milyon nakit akışı sağlayacağız. Benfica'nın 200 bin üyesi var. Büyük gelir sağlıyorlar. Pazartesi günü ödemeler var diyorlar. Aras ile bir sözleşme yapıp, 2 ay sonra bunu feshediyorlar. Aras'ın toplam maliyeti 7 ile 10 milyon arasında. 7 dakika oynamadı Aras. Eski restorancı, başka işle uğraşan kişiler, bunlar transfer yapabilir mi? Biz buraya Toschak'ı getireceğiz. Onun yapacağı iş. Fas, İspanya, İran havuzu orada. İspanya'da kadroya giremeyen bir adımı bir telefonla getirebilecek birisi. Ümraniye'ye Rasim hocayı koymak istiyoruz. Rasim hoca ve 7 hoca Riva'da çalışıyor. Kulüpten kimse gidip burada bir oyuncu var mı demedi. Türkiye'nin futbol altyapısı oradan geçer. Daha önce gözümün önünde Okan Koç vardı, bizden önce alıp götürdüler Çanakkale'ye sonra Beşiktaş 3 milyon Dolar'a aldı Okan'ı" ifadelerini kullandı."ŞAMPİYONLUK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"Beşiktaş için bu yıl şampiyonluğun olmazsa olmaz olduğunu söyleyen Tekinoktay, "Bu yıl şampiyonluk için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Şampiyonluk olmazsa en kötü ihtimalle Şampiyonlar Ligi'ne gitmemiz gerekiyor. Hocaya da destek verilmesi gerekiyor. Ocak'ta transfer de yapmamız lazım. Takıma canlılık, ruh getirecek isimlerin kadroya dahil edilmesi gerekiyor" dedi."KULÜBÜN MENFAATİNE OLACAKSA, KOALİSYON YAPABİLİRİZ"Kulübün menfaatine olması halinde birleşmeye karşı olmadıklarını ifade eden Hürser Tekinoktay, "Kulübün menfaatine olacaksa koalisyon yapabiliriz. Fulya davasında kulübün lehine davaların açılmasını bekliyoruz. Kulübün halka açılmasını bekliyoruz. Burası Galatasaray ve Fenerbahçe gibi bir kulüp değildir. Galatasaray, biraz aristokrat bir kulüptür. Fransızca konuşurlar. Değerli bir rakibimizdir. Fenerbahçe daha popülisttir. Gündemi belirlemeye çalışırlar. Biz ise halkın takımıyız. Aziz Yıldırım önemli işler yaptı. Grupların ve derneklerin etkinliğini bitirdiği gibi kulüpteki üye sayısını da artırmıştır. O demokrasi Aziz Yıldırım'ı görevden göndermiştir. Altyapıyla, reklam pazarlamayla ilgilenirim. Para bulamazlarsa ertesi gün para da getirim. Her görevi yaparım. Yarın öbür gün her şeyi yaparım" diye konuştu.

