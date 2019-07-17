Ankara'da meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü emniyet kemeri sayesinde hurdaya dönen otomobilden burnu bile kanamadan çıktı.

Alınan bilgiye göre, Altındağ Caddesi'nden Dışkapı istikametine giden Levent K'nin kullandığı 06 VVE 10 plakalı otomobil, Sakalar Kavşağı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı.

Yön levhaları ve iki ağaca çarptıktan sonra tekeri kopan otomobilin motoru da 50 metre ileriye fırladı.

Kaza sonrası araç sürücüsü Levent K, emniyet kemeri sayesinde hurdaya dönen otomobilden yara almadan çıktı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerine sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Levent K, çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında yola savrulan araç parçalarını topladı.

Kaynak: AA