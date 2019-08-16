Hükümet, memur ve memur emeklisine 2020'de yüzde 3,5+3, 2021'de yüzde 3+2,5 zam ve enflasyon farkı...

Hükümet, memur ve memur emeklisine 2020'de yüzde 3,5+3, 2021'de yüzde 3+2,5 zam ve enflasyon farkı...

Kamu işveren heyeti ile kamu görevlileri sendikaları heyeti arasında 5. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri'nin dördüncüsü Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında yapıldı.

16.08.2019 16:37
Hükümet, memur ve memur emeklisine 2020'de yüzde 3,5+3, 2021'de yüzde 3+2,5 zam ve enflasyon farkı...

Kamu işveren heyeti ile kamu görevlileri sendikaları heyeti arasında 5. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri'nin dördüncüsü Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında yapıldı.
Hükümet, memur ve memur emeklisine 2020'de yüzde 3,5+3, 2021'de yüzde 3+2,5 zam ve enflasyon farkı teklif etti.

Hükümet, memur ve memur emeklisine 2020'de yüzde 3,5+3, 2021'de yüzde 3+2,5 zam ve enflasyon farkı...
Kaynak: AA
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