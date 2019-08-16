16.08.2019 16:37

Kamu işveren heyeti ile kamu görevlileri sendikaları heyeti arasında 5. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri'nin dördüncüsü Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında yapıldı.

Hükümet, memur ve memur emeklisine 2020'de yüzde 3,5+3, 2021'de yüzde 3+2,5 zam ve enflasyon farkı teklif etti.

Kaynak: AA