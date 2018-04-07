Huğlu'da Silah Firmaları Aynı Çatı Altında Buluşacak

Konya'nın Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Murat Özaltun, Türkiye'nin en önemli av tüfeği üretim merkezlerinden olan ilçeye bağlı Huğlu Mahallesi'nde üretim yapan silah fabrikalarının yerleşim merkezinde yapımına başlanan küçük sanayi sitesinin tamamlanmasının ardından aynı çatı altında toplanarak biraraya geleceğini söyledi.

Başkan Özaltun, Beyşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri'nden Taşköprü Aile Çay Bahçesi'nde düzenlenen toplantıda, Huğlu Sanayici ve İşadamları Derneği (HUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Usta, Huğlu Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Çekiç, Huğlu Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Nail Gökhaba, Huğlu Mahallesi Muhtarı Mehmet Harman,Huğlu'da av tüfeği ve savunma sanayisine yönelik olarak üretim yapan sektör temsilcileri ile biraraya geldi.

Toplantıda, Huğlu'da üretim yapan silah fabrikalarını aynı çatı altında buluşturacak olan Huğlu Küçük Sanayi Sitesi'ne yönelik sürdürülen çalışmaların yanı sıra yerleşim merkezinde yürütülen savunma sanayisine yönelik üretim çalışmaları ve istihdam konuları da ele alındı.

Özaltun toplantıda yaptığı konuşmada, Huğlu Mahallesi'nin son dönemde silah sanayisinde geldiği noktaya dikkat çekti. Av tüfeği üretiminde merkez haline gelen Huğlu Mahallesi'nin, imalat, istihdam, ticaret ve ihracaatta adından söz ettirirken, burada faaliyet gösteren av tüfeği imalatçılarının savunma sanayisine yönelik projelerde aktif rol üstlendiğini de vurgulayan Özaltun, Türkiye'nin ilk milli piyade tüfeği olan MPT-76'nın iki büyük ve önemli parçasının burada imal edildiğini hatırlattı. MPT-76'nın üretimi devam ederken tamamen yöreye özgü farklı bir silahın da bölgede üretimi için girişimlerin başlatıldığı müjdesini de aldıklarını vurgulayan Özaltun, "Türk ordumuzun gerek Afrin'de, gerekse farklı operasyon süreçlerinde kullandığı milli ve yerli silahların Huğlu Mahallemizde üretilmesi bizleri ve ilçemizi çok onore ediyor, gururlandırıyor. Bu anlamda, bölgemizde üreten her kim varsa,Belediye olarak onların yanında ve destekçisi olmaya dün de vardık, bugün de varız, yarın da olmaya devam edeceğiz inşallah. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın" dedi.

Yörede bu potansiyelin daha da üst noktalara gelebilmesi için var güçleriyle çalıştıklarını ve bu konuda adeta seferberlik ilan ederek AK Parti Konya milletvekillerinin de desteğiyle gerek ilgili bakanları, gerekse bakanlık düzeyindeki en üst seviyedeki bürokratları bölgeye getirdiklerini anlatan Özaltun, şöyle devam etti: "Gelen bakanlarımıza, müsteşar ve müsteşar yardımcılarımıza, 'müsaade edin burada tank bile yapalım, burada bu altyapı, teknik beceri ve potansiyel var' diyor, 'bizim önümüzü açın' diyerek sürekli destek istiyoruz. Gerek Konya'da gerekse Ankara'da yapılan tüm toplantılara sanayicilerimizle birlikte katılarak, onlara destek olmaya ayrı bir önem veriyoruz. Hep ifademiz şu; 'Eğer bizim buradaki sanayicimiz, daha çok fabrika yaparsa, bu fabrikalarda bizim insanımız çalışacak, dolayısıyla istihdam noktasında da şehrimize katkı sağlayacaklar' diyoruz. Tekrar açık çekle şu sözü veriyorum; üretmek isteyen her kim varsa gerek Beyşehir'de, gerekse Beyşehir dışındaki yatırımcılarımızı ilçemize yatırım yapmaya davet ediyorum."

Toplantıda, Huğlu Mahallesi'nde yapım çalışmaları devam eden Sanayi Sitesi'nin tamamlanmasının ardından yerleşim merkezinde faaliyet gösteren silah fabrikalarının tesislerini bu bölgeye taşıyacağını da anlatan Özaltun, sitenin yöredeki av tüfeği ve silah üretiminin bundan sonraki yeni adresi haline geleceğini kaydetti. - KONYA