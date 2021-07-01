HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, "Bizim HDP ile yakınlaşmamız mümkün değil"
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HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, "Bizim HDP ile yakınlaşmamız mümkün değil"

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, 'Bizim HDP ile yakınlaşmamız mümkün değil'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Hür Dava Partisi (HÜDAPAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "HDP bugünkü hal üzerinde olmaya devam ederse, bizim HDP ile yakınlaşmamız mümkün değil. Eğer kendilerini düzeltirlerse o zaman her parti ile görüştüğümüz gibi onlarla da görüşebiliriz" dedi.

Hür Dava Partisi (HÜDAPAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "HDP bugünkü hal üzerinde olmaya devam ederse, bizim HDP ile yakınlaşmamız mümkün değil. Eğer kendilerini düzeltirlerse o zaman her parti ile görüştüğümüz gibi onlarla da görüşebiliriz" dedi.

Hür Dava Partisi (HÜDAPAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, bir otelde basın toplantısı düzenledi. Yapıcıoğlu, "HDP bugünkü hal üzerinde olmaya devam ederse, bizim HDP ile yakınlaşmamız mümkün değil. HDP iradesini başka yere teslim ettiği müddetçe veya kendi siyasi hedefi için toplumun genelini tehlikeli sulara ittiği müddetçe bu tarz siyasetle bizim bir araya gelmemiz mümkün değil. Eğer kendilerini düzeltirlerse o zaman her parti ile görüştüğümüz gibi onlarla da görüşebiliriz. Hatta memleketin bazı sorunları çözmek için ortak çalışmalarda yürütebiliriz. Ama bugün itibari ile yürüttükleri siyasetle buna çok uzaklar ve bizim böyle bir siyaset tarzı ile yürüyebileceğimiz herhangi bir yol yoktur" diye konuştu.

"Kapıları bir daha açılmayacak şekilde kitlememek lazım"

Yeni anayasa çalışmaları yapılması gerektiğini söyleyen Yapıcıoğlu, "Biz yeni anayasanın Türkiye için ertelenemez acil bir ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Gerçekten bunun yapılabileceğine de inanıyoruz. Ama bazı şartlar var ve bu şartların başında da siyasetin üslubu geliyor. Bugünkü üslup çok sert. Eğer siz bu memleketi idare etmeye talipseniz ve diğerleri de sizin siyasi rakiplerinizse bu sistem içerisinde yarın bir gün bir ittifak içinde de bulabilirsiniz. Dolayısıyla kapıları bir daha açılmayacak şekilde kilitlememek lazım. Ben inanıyorum ki herkesin şikayetçi olduğu bu anayasayı değiştirmek için bir ortak bir zemin bulunabilir" dedi. - İSTANBUL

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, 'Bizim HDP ile yakınlaşmamız mümkün değil'
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, 'Bizim HDP ile yakınlaşmamız mümkün değil'
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, 'Bizim HDP ile yakınlaşmamız mümkün değil'
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, 'Bizim HDP ile yakınlaşmamız mümkün değil'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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