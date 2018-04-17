Hsbc'ye "İsrail'i Silahlandırmaktan Vazgeç" Çağrısı

İngiltere'nin en büyük bankası HSBC'nin İsrail'de güvenlik güçlerinin kullandığı silahları üreten şirketlerin hissedarı ve kreditörü olduğu iddia edildi.

Merkezi Londra'da bulunan "War on Want" (Yoksullukla Savaş) isimli yardım kuruluşu, HSBC bankasının İsrail'e askeri ekipman ve silah sağlayan şirketlerde yatırımcı konumunda olduğunu ileri sürdü.

Kuruluştan yapılan yazılı açıklamada, İngiltere genelinde 18 binden fazla kişinin bankanın silah üreticisi şirketlerle ilişkisinden dolayı rahatsızlığını HSBC'nin Grup Başkanı John Flint'e ilettiği belirtildi.

Açıklamada, "HSBC, Filistinlilere karşı uygulanan askeri şiddetten İsrail'e askeri ekipman sağlayan şirketlere yapılan yatırımlar yoluyla ve verilen krediler yoluyla kar ediyor. İsrail'in güvenlik güçleri Filistinlilere karşı vahşi ve yasa dışı silahlar kullanıyor. Buna yargısız infazlar, silahsız protestoculara yapılan saldırılar, silahlı güçlerle ev yıkımları, toplu tutuklamalar, askeri abluka ve Gazze'deki geniş kapsamlı bombalamalar dahil." ifadelerine yer verildi.

War on Want'ın yetkililerinden Ryvka Barnard da "HSBC'nin halihazırda BAE Systems, Boeing, ve Elbit Systems gibi Filistinli sivillere karşı İsrail'in askeri saldırılarında kullanılan silahları üreten şirketlerde milyonlarca sterlin değerinde hissesi mevcut." açıklamasında bulundu.

Filistin Dayanışma Kampanyası Direktörü Ben Jamal HSBC'nin insan haklarını savunma konusunda kararlılığı olduğunu iddia ettiğini belirterek, "Eğer bu konuda samimi iseler İsrail'le silah ticaretinde suç ortaklığına son vermemeliler." dedi.

Öte yandan "War on Want", 20 Nisan cuma günü Londra'da Westminster'daki 2. Queen Elizabeth Center önünde HSBC'yi protesto edeceklerini duyurdu.