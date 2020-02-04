"Hoştur Gastronomi" ekibi Erzurum'un tarihi yerlerini gezerek yöresel ürünlerin tadına baktı

04.02.2020 22:32 | Son Güncelleme: 04.02.2020 23:06

Türkiye'nin birbirinden tanınmış gurmeleri, gastronomi uzmanları, mutfak yazarları, masterchef ve beslenme danışmanlarından oluşan "Hoştur Gastronomi" ekibi Erzurum'u ziyaret etti.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in davetlisi olarak Erzurum'a gelen ve aralarında gazeteci, televizyon programcısı ile yayıncılarının da bulunduğu ekip, restoranlarda cağ kebabının yanı sıra kadayıf dolması, lor ve şalgam dolması, tatar böreği gibi birçok yöresel ürünü tatma fırsatı buldu.

Ardından kentin turistik mekanlarını gezen ziyaretçiler, Çifte Minareli Medrese'den Yakutiye Medresesi'ne, Erzurum Kalesi'nden Kongre Müzesi'ne kadar kentin birçok tarihi ve turistik mekanını gezdi.

Mehmet Sekmen, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kente gelen ziyaretçileri ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Erzurum'un kadim kent olduğunu söyleyen Sekmen, "Erzurum'da mutfak tarih demek, kültür demek, medeniyetlere beşiklik etmiş bu kadim kentin konuşan dili demek. Erzurum'da teneffüs edilen oksijen bile başlı başına bir turizm potansiyelken, oldukça zengin geleneksel ve yöresel mutfağımızı değerlendirmemek büyük eksiklik olurdu." diye konuştu.

Kaynak: AA