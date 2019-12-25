Horma Kanyonu'nda suya düşen karaca kurtarıldı
Haberler » Güncel » Horma Kanyonu'nda suya düşen karaca kurtarıldı - Haber

Horma Kanyonu'nda suya düşen karaca kurtarıldı

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesindeki Horma Kanyonu'nda suya düşen karaca, belediye ekiplerince kurtarıldı.

25.12.2019 17:46 | Son Güncelleme: 25.12.2019 17:49
Horma Kanyonu'nda suya düşen karaca kurtarıldı

'nun Pınarbaşı ilçesindeki Horma Kanyonu'nda suya düşen karaca, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Kanyonun girişinde bulunan yaklaşık 3 metre derinliğindeki doğal su havuzuna düşen karacayı gören vatandaşlar, durumu Pınarbaşı Belediyesine bildirdi.

Belediye ekipleri, bölgeye giderek alanda inceleme yaptı. Suya giren belediye görevlisi İlker Pınar, karacayı kurtardı.

İlker Pınar, AA muhabirine, etrafı kayalarla çevrili doğal havuzun kenarında küçük bir mağara olduğunu, karacanın kendilerini görünce korkup buraya girdiğini söyledi.

Hayvanın kurtarıldıktan sonra kayalara tırmanarak uzaklaştığını anlatan Pınar, "Karacayı çıkarmanın mutluluğunu yaşadık. Çıkaramasak, belki de orada ölecekti." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Horma Kanyonu'nda suya düşen karaca kurtarıldı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler