Honduras Devlet Başkanı Hernandez ve eşinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez, kendisi ve eşinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.
17.06.2020 16:41 | Son Güncelleme: 17.06.2020 16:48
Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez, kendisi ve eşinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Hernandez, dün akşam katıldığı bir televizyon programında, kendisi ve eşi Ana Garcia Hernandez'in Kovid-19'a yakalandığını duyurdu.
Test sonuçlarının salı günü geldiğini vurgulayan Hernandez, Kovid-19'a yakalanmasının görevi ve sorumlulukları gereği aldığı riskin sonucu olduğunu belirtti.
Hernandez, hastalık belirtilerinin hafif olduğunu ve tedaviye başlandığını kaydetti.
Ülkede 9 bin 656 vaka görülürken salgına bağlı 330 ölüm gerçekleşti.
Kaynak: AA