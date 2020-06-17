Honduras Devlet Başkanı Hernandez ve eşinin Kovid-19 testi pozitif çıktı Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez, kendisi ve eşinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez, kendisi ve eşinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı. Hernandez, dün akşam katıldığı bir televizyon programında, kendisi ve eşi Ana Garcia Hernandez'in Kovid-19'a yakalandığını duyurdu. Test sonuçlarının salı günü geldiğini vurgulayan Hernandez, Kovid-19'a yakalanmasının görevi ve sorumlulukları gereği aldığı riskin sonucu olduğunu belirtti. Hernandez, hastalık belirtilerinin hafif olduğunu ve tedaviye başlandığını kaydetti. Ülkede 9 bin 656 vaka görülürken salgına bağlı 330 ölüm gerçekleşti. Kaynak: AA