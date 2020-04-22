Hollanda'da son 24 saatte koronavirüsten 138 ölüm Hollanda'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 138 kişi hayatını kaybetti.

Hollanda'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 138 kişi hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 4 bin 54'e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 138 kişinin hayatını kaybetmesiyle birlikte toplam can kaybı 4 bin 54'e yükseldi. Toplam vaka sayısının ise 34 bin 842'ye ulaştığı bildirildi.

Kaynak: DHA