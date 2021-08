HJK Helsinki maçından notlar

Serdar Aziz stopere, Novak sol kanadaSantrfor Miha ZajcFenerbahçe'nin kulübesinde yalnızca 6 isimFenerbahçe seyircisine kavuştuMesut Özil ve İrfan Can Kahveci'ye yoğun destekKaptan Luiz GustavoHelsinki'den 6 değişiklikSezer AFŞAR / İSTANBUL - UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında...

Serdar Aziz stopere, Novak sol kanada

Santrfor Miha Zajc

Fenerbahçe'nin kulübesinde yalnızca 6 isimFenerbahçe seyircisine kavuştuMesut Özil ve İrfan Can Kahveci 'ye yoğun destekKaptan Luiz GustavoHelsinki'den 6 değişiklik

Sezer AFŞAR/ İSTANBUL - UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe, Finlandiya ekibi HJK Helsinki'yi konuk etti. Mücadelede, Fransız hakem Benoit Bastien düdük çaldı. Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu üstlendi.Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Adana Demirspor maçının kadrosuna göre ilk 11'de 2 değişiklik yaparak Helsinki karşısına çıktı. Tecrübeli teknik adam, Ferdi Kadıoğlu yerine Serdar Aziz'e, Mbwana Samatta yerine Jose Sosa'ya forma verdi. Fenerbahçe, mücadeleye Altay, Tisserand, Serdar Aziz, Szalai, Osayi, Samuel, Sosa, Gustavo, Novak, İrfan Can Kahveci, Mesut Özil ve Miha Zajc ilk 11'i ile çıktı.SERDAR AZİZ STOPERE, NOVAK SOL KANADAFenerbahçe, Helsinki karşısına da 3-4-3 sistemiyle çıkarken sarı lacivertli ekibin savunma kurgusunda değişiklik yaşandı. Vitor Pereira, Adana Demirspor maçında stoper bölgesinde görev verdiği Filip Novak'ı Helsinki karşısında sol bek pozisyonunda tercih etti. Tecrübeli teknik adam, Novak'ın yerine ise stoper bölgesinde Serdar Aziz'e şans verdi.SANTRFOR MIHA ZAJCFenerbahçe'de sakatlığı devam eden ve sezonun ilk resmi maçında görev alamayan Enner Valencia'nın ardından Serdar Dursun'un da Adana Demirspor maçında sakatlanmasıyla santrfor bölgesinde Vitor Pereira'nın kimi tercih edeceği maç öncesinde merak konusuydu. Finansal Fair-Play kurallarından dolayı Mbwana Samatta'yı da UEFA Avrupa Ligi kadrosuna yazdırmayan sarı lacivertli ekipte Portekizli teknik adam Pereira, Helsinki karşısında en ileri uçta Miha Zajc'a şans verdi.FENERBAHÇE'NİN KULÜBESİNDE SADECE 6 İSİMFenerbahçe'de sakat oyuncuların çokluğu ve Finansal Fair-Play kurallarından dolayı yeni transferlerden bazılarının UEFA'ya bildirilen kadroda yer almamasından dolayı Helsinki karşısında sadece 6 isim kulübede yer aldı. Sarı lacivertli ekipte kaleciler Berke Özer ve Ertuğrul Çetin'in yanı sıra Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu ve Nazım Sangare, mücadeleye kulübede başladı.FENERBAHÇE SEYİRCİSİNE KAVUŞTUKoronavirüs pandemisinden dolayı 2020 yılının mart ayından bu yana alınan karar doğrultusunda diğer takımlar gibi maçlarını seyircisiz oynayan Fenerbahçe, uzun bir aranın ardından ilk kez bir resmi maçta taraftarlarının karşısına çıktı. Yeni sezon öncesi İstanbul'da oynadığı hazırlık maçlarında taraftarları ile buluşan sarı-lacivertli ekip, son olarak 7 Mart 2020 tarihinde Denizlispor karşılaşmasını seyircili oynamıştı.MESUT ÖZİL VE İRFAN CAN KAHVECİ'YE YOĞUN DESTEKUzun bir aranın ardından takımlarını ilk kez bir resmi maçta tribünden destekleyen Fenerbahçeli taraftarlar, ısınma bölümünde oyunculara büyük destek verdi. Takımdaki bütün oyuncuları tribünlere teker teker çağıran taraftarların, en çok ilgi gösterdiği isimler ise Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci oldu.KAPTAN LUIZ GUSTAVOFenerbahçe'de Brezilyalı oyuncu Luiz Gustavo, HJK Helsinki karşısında karşılaşmaya kaptan olarak çıktı. Sarı lacivertli ekipte Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Adana Demirspor karşılaşmasına ise Mesut Özil kaptan olarak mücadeleye başlamıştı.HELSINKI'DEN 6 DEĞİŞİKLİK

HJK Helsinki Teknik Direktörü Toni Koskela ise haftasonu ligde oynadıkları Mariehamn ilk 11'ine göre 6 değişiklik yaparak Fenerbahçe karşısına çıktı. Genç teknik adam, kalede Keto yerine Tannander'e, Kouassivi-Benissan yerine Saksela'ya, Djalo yerine O'Shaughnessy, Olusanya yerine Valencic'e, Peltola yerine Jair'e, Tenho yerine Riski'ye şans verdi. Helsinki sahaya, Tanander-Saksela, Moren, O'Shaughnessy, Murillo, Hostikka, Sparv, Jair, Riku Riski, Roope Riski ve Valencic ilk 11'i ile başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sezer Afşar