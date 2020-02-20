Hızlı tren inşaatı demirlerini çalan hırsızlara şok baskın
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Hızlı tren inşaatı demirlerini çalan hırsızlara şok baskın

Bursa'nın Gürsu ilçesinde yapımı devam eden hızlı tren inşaatındaki demirleri çalan hırsızlar yakalandı.

20.02.2020 13:28 | Son Güncelleme: 20.02.2020 13:28
Hızlı tren inşaatı demirlerini çalan hırsızlara şok baskın

'nın ilçesinde yapımı devam eden hızlı tren inşaatındaki demirleri çalan hırsızlar yakalandı.


Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından oluşturan özel ekip Karahıdır Mahallesi Kışlapınarı mevkiinde bulunan hızlı tren şantiyesinden inşaat demirlerini çalanların bir ay boyunca izini sürdü. Hırsızlığı, şantiyeye mazot veren taşeron firmada çalışan B.A. ve I.H. isimli şahısların yaptığı tespit edildi. Çalınan demirleri ise hurdacı Ş.Ş ve A.T'ye sattıkları belirlendi. Gözaltına alınan B.A, I.H, Ş.Ş. ve A.T, adliyeye sevk edildi. 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, zanlılardan B.A. ise tutuklandı. - BURSA

Kaynak: İHA
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