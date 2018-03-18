Hızını Alamadı Markete Daldı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde bu akşam saatlerinde bir markete otomobili ile giren Melek Cabar, ortalığı savaş alanına çevirdi. Market sahibi Timur Altay'ın şans eseri yara almadan kurtulduğu kazanın ardından sürücü Cabar, uzun süre kendine gelemedi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde oturan evli ve bir çocuk annesi 32 yaşındaki Melek Cabar, bugün akşam saatlerinde çalıştığı özel bir şirketten çıkarak evine gitmek için otomobiline bindi. Cabar kullandığı 48 BU 283 plakalı otomobille Turgutreis Caddesi'nde seyir halinde iken aniden direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kaldırıma çıktı, ardından Timur Altay'a ait markete hızla girdi. KAZADAN SANİYELERLE KURTULDU

Kazadan 15-20 saniye önce marketin önünde oturan ve karşıdaki komşu markete geçen evli ve bir çocuk babası 41 yaşındaki Timur Altay, saniyelerle otomobilin altında kalmaktan kurtulduğunu söyledi. Timur, "Marketin önünde oturuyordum karşı marketteki arkadaşa birşey sormaya geçtiğim anda büyük bir gürültü ile otomobil dükkana girdi, ortalık savaş alanına döndü, büyük şans eseri kimseye birşey olmadı, otomobildeki kadın sürücünün başı dönmüş tansiyonu düşmüş, araçta bulunan küçük çocuğa da birşey olmaması şans. Yaklaşık 30 bin Tl. zararım var ama önemli olan cana gelmemesi" dedi.

Kazadan sonra 6 yaşındaki oğlunu arkadaşları alan Melek Cabar ise olayın şokunu uzun süre atlatamadı, olay yerinde göz yaşlarına boğuldu. Kazayı görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek ifade veren Cabar, "İşten çıktım oğlumu aldım eve gidiyordum, birden başım döndü sonrasını hatırlamıyorum. Araçtan beni vatandaşlar çıkarmış" dedi.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Otomobil ise marketin içinden çekici ile çıkartılıp götürüldü. - Muğla