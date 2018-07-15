Hizan'a Saat Kulesi Yapıldı

Hizan Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Bülent Hamitoğlu'nun verdiği talimatlar doğrultusunda Kent Meydanı'nda kötü bir görüntüye sahip olan eski saat kulesi kaldırılarak yerine daha modern ve tarihi izler taşıyan saat kulesi yapıldı.

Kaymakam Hamitoğlu, yaptığı açıklamada, "Hizan'ın adına yakışır bir çalışma ile alanda saat kulesi çalışması yaparak görüntü kirliliğini ortadan kaldırdık. Kent Meydanı'ndaki kötü görüntüyü kaldırabilmek amacıyla da kent meydanına yakışır bir saat kulesi çalışmamız oldu. Bu vesileyle Kent Meydanına yakışır bir kule yaparak vatandaşın saat kulesi özlemini de giderdik. İlçe genelinde çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.