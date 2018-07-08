Hırvatistan Yarı Finalde

2018 Dünya Kupası'nda Rusya'yı penaltılarda 4-3 mağlup eden Hırvatistan yarı finale çıktı. 2018 Dünya Kupası'nın son çeyrek final karşılaşması büyük çekişmeye sahne oldu. İki takımın da etkili bir mücadele ortaya koyduğu karşılaşmada Rusya 31. dakikada Denis Cheryshev ile 1-0 öne geçti. Golün asistini ise Artem Dzyuba yaptı. Rusya'nın golüne Hırvatistan çabuk cevap verdi ve 39. dakikada Andrej Kramaric ile durumu 1-1 yaptı. Mücadelede ilk yarı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. İlk yarıya oranla daha durağan geçen ikinci yarıda, iki takım da bulduğu fırsatları değerlendiremeyince karşılaşmada normal süre 1-1'lik eşitlikle tamamlandı ve mücadele uzatmalara gitti. Uzatma dakikalarında daha istekli bir görüntü çizen takımlar golleri de buldu. 100. dakikada Luka Modric'in asistinde ağları sarsan Domagoj Vida, Hırvatistan'ı 2-1 öne geçirdi. Golün ardından daha fazla önde oynayan Rusya, eşitliği 115. dakikada Mario Fernandes'in golü ile yakaladı. Uzatma dakikalarının 2-2'lik eşitlikle sona ermesi ile maç penaltılara kaldı. Penaltı atışlarında Rusya'yı 4-3'lük skorla geçen Hırvatistan yarı finale çıktı.

(İHA)