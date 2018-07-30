Hırsızlıktan Şüphelendi Gördüklerine İnanamadı

Hırsızlıktan şüphelendi gördüklerine inanamadı

-Koyunun sütünü emen boğa görenleri hayrete düşürüyor

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Güçlü köyünde koyunun verdiği süt azalınca hırsızlıktan şüphelenip nöbet tutmaya başlayan Faruk Batırhan, gördüğü manzara karşısında şok oldu. Koyunun sütünü boğanın emdiğini gören Batırhan o anları cep telefonuna kaydetti.

Kızıltepe ilçesine bağlı Güçlü köyünde ikamet eden ve aynı zamanda veteriner hekim olan Faruk Batırhan süt sağmak için aldığı koyununun sütü her gün azalmaya başlayınca hırsızlıktan şüphelenmeye başladı. Bunun üzerin ahırın yakınında nöbet tutmaya başlayan Batırhan, gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. Ahırdaki boğanın koyunun altından yavrusuymuş gibi sütünü içtiğini gören Batırhan, şaşkınlığını üzerinden attıktan sonra bu anları cep telefonu kamerasına kaydetti. Boğanın bunu alışkanlık haline getirmesi üzerine hayvanları ayıran Batırhan, boğayı ayrı bir ahırda tutmaya başladı.