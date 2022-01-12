7 HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ ÖNCE KAMERAYA SONRA DA JANDARMAYA YAKALANDI; 4'Ü TUTUKLANDI

DENİZLİ (DHA) - DENİZLİ'nin 3 ilçesinde çeşitli hırsızlık suçlarına karıştığı tespit edilip jandarma tarafından yakalanan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ), Tavas, Acıpayam ve Çivril ilçelerindeki hırsızlık olaylarına karışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızlıkların yaşandığı ev ve iş yerlerinin çevresindeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen JASAT ekibi, olaylara karışan 7 kişiyi tespit etti.

JASAT tarafından Acıpayam, Tavas ve Çivril ilçe jandarma ekipleriyle birlikte önceki gün Denizli, Uşak ve Afyonkarahisar'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda şüpheliler Mertcan K. (20), İsmail Y. (17), Muhammet K. (23), Volkan K. (32), Birol T. (35), Erdoğan Ç. (30) ve Mustafa K. (30) evlerinde gözaltına alındı. Aramalarda çalıntı olduğu belirlenen çok sayıda ev eşyası da bulundu. Çalınan bir motosiklet ise şüphelilerin saklandığı ormanda bulundu. Araştırmada, Mertcan K.'nin Acıpayam ilçesinde dayısının oğluna ait motosikleti çalıp ormana sakladığı belirtildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin, hırsızlık yaparken çevredeki güvenlik kameralarınca görüntülendikleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelilerin motosikleti götürme ve girdikleri evlerden değerli eşyaları çalma anları yer alıyor. 'Hırsızlık', 'adam öldürme', 'yaralama', 'uyuşturucu ticareti', 'silahla tehdit' gibi suçlardan kaydı bulunan 7 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından, suç işledikleri ilçelerdeki adliyelere sevk edildi. Şüphelilerden Birol T., Volkan K., Mertcan K. ile İsmail Y. tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.