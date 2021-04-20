Hindistan-Hong Kong uçağındaki 49 yolcunun testi pozitif çıktı
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Hindistan-Hong Kong uçağındaki 49 yolcunun testi pozitif çıktı

Hindistan-Hong Kong uçağındaki 49 yolcunun testi pozitif çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'den Hong Kong'a gelen yolcu uçağındaki 49 kişinin korona virüs testi pozitif sonuç verdi.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'den Hong Kong'a gelen yolcu uçağındaki 49 kişinin korona virüs testi pozitif sonuç verdi.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'den 4 Nisan'da Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesine gelen Vistara Havayolları'na ait yolcu uçağı endişelere neden oldu. Uçakta bulunan yolculardan 49'unun korona virüs testinin pozitif çıktığı bildirildi. Bu sayının salgının kontrol altına alındığı Hong Kong'da görülen günlük vaka sayısının üzerinde olduğuna dikkat çekildi. Söz konusu uçakta kaç kişinin yer aldığı bilgisi ise paylaşılmadı.

Hong Konglu yetkililer, bölgede ilk kez N501Y tipi mutasyonun tespit edilmesinin ardından dün Hindistan, Pakistan ve Filipinleri "aşırı yüksek riskli" olarak sınıflandırarak 3 ülkeden yapılan tüm uçuşları iki hafta süreyle yasakladı.

Korona virüs salgınında şu ana kadar 11 bin 704 vakanın tespit edildiği Hong Kong'da virüs nedeniyle toplam 209 kişi hayatını kaybetti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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