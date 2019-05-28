Hindistan Donanma Şefi: "Keşmir'deki hava saldırısı Pakistan'ın teröre karşı tutumunu değiştirecek"

Hindistan Donanma Şefi Amiral Sunil Lanba yaptığı açıklamada, Şubat ayında Keşmir'deki hava saldırısının Pakistan'ın teröre karşı tutumunu değiştireceğini söyledi.

Hindistan Donanma Şefi Amiral Sunil Lanba, iki nükleer gücü tam kapsamlı bir askeri ihtilafın eşiğine getiren Pakistan'ın Balakot kasabasındaki hava saldırısının İslamabad'ın sınır ötesi terörizmi körükleme konusundaki görüşünü değiştireceğine inandığını söyledi.

Amiral Lanba, ülkesinin hava saldırısını, Pakistan'ın söylem ve diyalogunu değiştiren proaktif bir eylem olarak nitelendirerek, terörist faaliyetlerle ilgili yeni bir norm oluşturulduğunu sözlerine ekledi.

Hindistan ile Pakistan arasındaki gergin ilişkiler, bu yılın Şubat ayında Hindistan jetlerinin Pakistan'daki terörist tesisleri olduğu söylenen yerleri vurduğunda daha da kötüleşti. Hindistan Donanması ileride durumu kontrol altında tutmak için filosunu Kuzey Arap Denizi'nde konuşlandırdı. Amiral Lanba, taktiğin başarıya ulaştığını söyledi.

Hindistan'ın saldırıları Hindistan ve Pakistan topraklarını bölen Kontrol Hattı'nın 1971'de kurulmasından bu yana ilk hava saldırısı oldu. Sınır çatışmaları, iki devlet nükleer silahlarla donatıldığı için bölgenin ötesindeki gerginlikleri artırdı.

Yeni Delhi ve İslamabad, ileriki aylarda durumu sakinleştirmeyi başardı ve Pakistan, yeni seçilen Hindistan hükümeti ile ilişkiyi geliştirmek için çalışmayı planladığını söyledi. - YENİ DELHİ

Kaynak: İHA