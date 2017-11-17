Hindistan'dan Türkiye'ye Yeşil İklim Fonu Konusunda Destek Mesajı

Türkiye ve Hindistan'ın Hindistan'ın derin tarihi bağlarla birbirine bağlı olduğunu belirten Bakan Özhaseki, iki ülke arasındaki dostluğun altını çizdi.

Özhaseki, Yeşil İklim Fonu ve diğer finansman mekanizmalarına Türkiye'nin erişimi konusunda mevkidaşından destek isterken, Hindistan Çevre, Orman ve İklim Bakanı bu konuda destek sözü verdi.

Ev sahibi Bakan Harsh Vardhan ayrıca 2015 yılında Hindistan Başbakanı tarafından başlatılan Uluslararası Güneş İttifakına Türkiye'nin de katılması yönündeki davetini Bakan Özhaseki'ye iletti.