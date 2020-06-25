Hindistan'da yıldırım düştü: 23 ölü Hindistan'da etkisini sürdüren şiddetli yağış sırasında yıldırım düşmesi sonucu 23 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Hindistan'da etkisini sürdüren şiddetli yağış sırasında yıldırım düşmesi sonucu 23 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Hindistan'da etkisini sürdüren şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Hükümet yetkilisi Upendra Pal tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde şiddetli yağış sırasında toplam 23 kişinin yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybettiği bildirildi. Hayatını kaybedenlerden 13'ünün Bihar eyaletinin başkenti Patna'nın 175 kilometre kuzeyindeki Gopalganj bölgesindeki bir çiftlikte çalışan kişiler olduğu ifade edildi. Ayrıca 10 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Yaralıların hastanede tedavi altına alındıkları belirtildi.

Öte yandan, Bihar eyaletinde geçtiğimiz yıl da Temmuz ayında şiddetli yağış sırasında düşen yıldırım nedeniyle 39 kişi hayatını kaybetmişti.

Eylül ayına kadar etkili olan muson yağışları, her yıl bölgede büyük yıkıma neden oluyor. - YENİ DELHİ

Kaynak: İHA