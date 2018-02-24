Hindistan'da Yerel Kıyafetler Giyip Dans Eden Kanada Başbakanı, Gönülleri Fethetti

Renkli kişiliği ve ilginç kıyafetleri ile klasik lider anlayışını yerle bir eden Kanada'nın 46 yaşındaki Başbakanı Justin Trudeau, bu kez Hindistan yerel müziğiyle dans ettiği görüntülerle gündeme geldi.

HERKESİN TAKDİRİNİ KAZANDI

Ziyaretleri sırasında geleneksel kıyafetler giyen Justin Trudeau ve ailesi, alçak gönüllülükleri ile herkesin takdirini kazandı.

Ziyaretten kareler;