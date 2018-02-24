Hindistan'da Yerel Kıyafetler Giyip Dans Eden Kanada Başbakanı, Gönülleri Fethetti

Hindistan'da Yerel Kıyafetler Giyip Dans Eden Kanada Başbakanı, Gönülleri Fethetti

Renkli kişiliği ile yüzü asık ve sıkıcı lider anlayışını yerle bir eden Kanada Başbakanı Justin Trudeau, bu kez Hint müziği eşliğinde yaptığı ilginç dansla gündeme geldi.

Renkli kişiliği ve ilginç kıyafetleri ile klasik lider anlayışını yerle bir eden Kanada'nın 46 yaşındaki Başbakanı Justin Trudeau, bu kez Hindistan yerel müziğiyle dans ettiği görüntülerle gündeme geldi.

HERKESİN TAKDİRİNİ KAZANDI

Ziyaretleri sırasında geleneksel kıyafetler giyen Justin Trudeau ve ailesi, alçak gönüllülükleri ile herkesin takdirini kazandı.

Ziyaretten kareler;

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YORUMLAR (2)

  • VİKİNGS:
    bravoo. . . bizimkilerde her konusmasında vatan hainleri keşfeder. Fırtına eken kasırga bicermiş. Her onune gelene vatan hainisin denmez. Bu boyle biline.
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