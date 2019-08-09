09.08.2019 09:22

- Hindistan'da savaş uçağı düştü

YENİ DELHİ - Hindistan'ın Assam eyaletinde Hindistan Hava Kuvvetlerine ait savaş uçağı düştü. Pilotların kazadan sağ kurtuldu.

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde Hindistan Hava Kuvvetlerine ait Sukhoi Su-30 savaş uçağı, eğitim uçuşu sırasında düştü. Pilotların sağ olarak bulunduğu birinin bacağından yaralandığı aktarıldı. Hindistan Hava Kuvvetleri'nin doğruladığı kazada "2 pilot sağ olarak kurtuldu. Pilotlardan biri bacağından yaralandı" açıklaması yapıldı. Bölgede yaşayan halkın pilotlardan birinin enkaz altından çıkarılmasına yardımcı olduğu belirtildi.

Kaynak: İHA