Hindistan'da festival zamanı: Milyonlar 'günahlarından arınmak' için Ganj'a girdi
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Hindistan'da festival zamanı: Milyonlar 'günahlarından arınmak' için Ganj'a girdi

Hindistan'ın en büyük dini festivali kapsamında milyonlarca kişi 'günahlarından arınmak' için Ganj nehrine girdi.

14.01.2020 18:25 | Son Güncelleme: 14.01.2020 18:25
Hindistan'da festival zamanı: Milyonlar 'günahlarından arınmak' için Ganj'a girdi

'da, dünyanın en büyük dini töreni olarak bilinen "Kumbh Mela" adlı Hindu festivali başladı.


Festivalin ilk gününde kutsal sayılan Ganj'ın, Yamuna ve Saraswati nehriyle buluştuğu yerde ülkenin çeşitli bölgelerinden gelen milyonlarca kişi 'günahlarından arınmak' için suya girip çıktı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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