Hilvan'a kütüphane kazandırılıyor

15.01.2020 16:41 | Son Güncelleme: 15.01.2020 16:45

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin Hilvan ilçesinde bir yandan kütüphane inşaatı devam ederken, diğer yandan yol yapım çalışmaları da sürüyor.



Büyükşehir Belediyesi, Hilvan'da temelini attığı ilçe kütüphanesi inşaatını sürdürüyor. 3 bin metrekare alan üzerinde yapımı süren Hilvan İlçe Kütüphanesi ilçede ve kırsal mahallelerdeki gençlerin eğitimlerine katkı sağlayacak. Gençleri sokaktaki kötü alışkanlıklardan kurtarmak, onlara okuma alışkanlığı kazandırmanın yanı sıra çeşitli sosyo-kültürel aktivitelere katılımlarını sağlamak amacıyla inşa edilen kütüphanede çalışmalarda sona gelindi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA