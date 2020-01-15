Hilvan'a kütüphane kazandırılıyor
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin Hilvan ilçesinde bir yandan kütüphane inşaatı devam ederken, diğer yandan yol yapım çalışmaları da sürüyor.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin Hilvan ilçesinde bir yandan kütüphane inşaatı devam ederken, diğer yandan yol yapım çalışmaları da sürüyor.
Büyükşehir Belediyesi, Hilvan'da temelini attığı ilçe kütüphanesi inşaatını sürdürüyor. 3 bin metrekare alan üzerinde yapımı süren Hilvan İlçe Kütüphanesi ilçede ve kırsal mahallelerdeki gençlerin eğitimlerine katkı sağlayacak. Gençleri sokaktaki kötü alışkanlıklardan kurtarmak, onlara okuma alışkanlığı kazandırmanın yanı sıra çeşitli sosyo-kültürel aktivitelere katılımlarını sağlamak amacıyla inşa edilen kütüphanede çalışmalarda sona gelindi. - ŞANLIURFA