Hilton otel kimin? Hilton otel fiyatları ne kadar? İzmir Hilton kapanıyor mu?
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Hilton otel kimin? Hilton otel fiyatları ne kadar? İzmir Hilton kapanıyor mu?

Dünya çapında hizmet veren Hilton; 18 alt markaya sahiptir. Toplam 118 ülkede hizmet veren Hilton, 6100 tesise sahiptir. Hilton otel kimin? Hilton otel fiyatları ne kadar?

Hilton otel kimin? Hilton otel fiyatları ne kadar? İzmir Hilton kapanıyor mu?
16.09.2020 11:12 | Son Güncelleme: 16.09.2020 11:33

Dünyaca ünlü Hilton Otelleri hakkında merak edilenler haberimizde.

HILTON OTEL KİMİN? HILTON OTEL TARİHÇESİ

1919 yılında Conrad Hilton'ın Teksas'ta satın alarak başladığı Hilton Otellerinin hikayesi başladı. Tasarımı en gfaydalı olacak şekilde yapılan Hilton Otelleri sayesinde klimaya sahip ilk otel açıldı.

1943 yılında Hilton, ABD'de ilk kıyıdan kıyıya uzanan otel grubu haline geldi. 1947 yılına gelindiğinde ise, dünya çapında konuk odalarında televizyon bulunan ilk otel oldu.

1955 yılında Hilcron adlı rezervasyon merkezi kuruldu, böylece telefon, telgraf veya tele printer ile rezervasyon yaptırma imkanı sundu.

Hilton Garden Inn 1990 yılında kuruldu ve 500'ün üzerinde tesise sahip oldu.

Conrad Hilton tarafından temelleri atılan Hilton Otellerinin sahibi Barron Hilton'dı.

HILTON OTEL FİYATLARI NE KADAR?

Farklı bölgelerde yer alan Hilton Otelleri'nin fiyatları zaman aralığı, oda durumu ve bulunduğu konuma göre değişmektedir.

İZMİR HİLTON KAPANIYOR MU?

Hilton İzmir yaklaşık 30 yıldır hizmet vermektedir.

Hilton, 16 Ekim tarihinden itibaren Hilton İzmir'i işletmeyeceğini duyurdu.

Hilton'dan yapılan yazılı açıklamada, İzmir'deki hizmetlerin DoubleTree by Hilton Hotel İzmir Alsancak, Hilton Garden Inn İzmir Bayraklı, DoubleTree by Hilton Hotel İzmir Havalimanı ve Hampton by Hilton İzmir Aliağa olmak üzere 4 farklı konumda verileceği kaydedildi.

Açıklamada, "Hilton İzmir'in şu ana kadar gösterdiği örnek misafirperverlikten gurur duyuyor ve bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Gaziosmanpaşa Bulvarı'nda 1992 yılından bu yana hizmet veren 5 yıldızlı otelin 33 katlı binası, kentin simge yapıları arasında yer alıyor.

Otel, uzun yıllar İzmir'de sosyal ve kültürel etkinliklerin ilk adresi olarak tercih edilmiş çok sayıda uluslararası etkinliğe de ev sahipliği yapmıştı.

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