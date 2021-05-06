Hibrit motorlu Fiat 500 Türkiye'de
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hibrit motorlu Fiat 500 Türkiye'de

Hibrit motorlu Fiat 500 Türkiye'de
Carmedya.com - Haberler | Otomobil

Fiat’ın ilk olarak 4 Temmuz 1957 yılında, Torino’da ürettiği ikonik modeli Fiat 500’ün hibrit motor seçenekli versiyonları ülkemizde satışa sunuldu.

CARMEDYA.COM – Fiat'ın ilk olarak 4 Temmuz 1957 yılında, Torino'da ürettiği ikonik modeli Fiat 500'ün hibrit motor seçenekli versiyonları ülkemizde satışa sunuldu.

179 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulan 1.0 litrelik, 70 HP'lik hibrit motorlu Fiat 500; Cult, Dolcevita, Sport ve Dolcevita versiyonda sunulan cabrio gövde seçeneği ile farklı müşteri ihtiyaçlarını karşılamaya hazırlanıyor.

İkonik, teknolojik ve hibrit!

Fiat 500'de görev yapan yeni nesil, 3 silindirli atmosferik motor, 12V lityum iyon bataryası ile benzinli motor seçeneğine göre yüzde yirmilik yakıt tasarrufu sağlıyor. 6 ileri manuel şanzımanla kombine edilen yeni nesil hibrit motor teknolojisi, CO2 emisyon seviyesinde de yüzde 21'e kadar düşüş sağlıyor. Fiat 500'ün 1.0 litrelik içten yanmalı motorunda, kalkış ve hızlanmalar sırasında bir kayış yardımıyla enerji sağlanırken, yavaşlama ve/veya frenleme sırasında ise; aracın sahip olduğu hareket enerjisinden yararlanılarak, enerji üretip, yeniden kullanılmak üzere 12 Volt'luk lityum bataryasında enerji depolanıyor. Böylelikle 500, hem yakıt tasarrufu sağlıyor hem de emisyon miktarlarını azaltıp çevreyi gözetiyor.

Yeni Fiat 500, modern teknolojinin tüm öğelerinden de yararlanıyor. Modelin giriş seviyesi olan Cult versiyonda, Led DRL, elektrikli gövde rengi yan aynalar, vintage gösterge, 15'inçlik alaşımlı jantlar ve projeksiyon tipi farlar bulunuyor. Ayrıca Bluetooth ve USB bağlantısını destekleyen 5'inç dokunmatik ekran, 6 adet hoparlör ve hız sınırlayıcı da Cult versiyonda standart olarak yer alıyor. Dolcevita versiyonda tüm bunlara ek olarak, cam tavan, ön ve arka tamponda krom detaylar, çamurluk üzerinde "Dolcevita" logosu bulunuyor. Kabinde ise dokunmatik ekranlı 7 inçlik AndroidAuto/ Apple Car Play destekli bilgi ve eğlence sistemi, 7 inç TFT gösterge paneli ve otomatik klima, 16 inç alaşımlı janntlar, sis farları ve yağmur- karanlık sensörleri standart olarak sunuluyor. Kullanıcılar, Apple CarPlay ve Android Auto desteği sayesinde sürücü ellerini direksiyondan ve gözünü yoldan ayırmadan telefon görüşmelerini yapabiliyor, mesaj alabiliyor veya gönderebiliyor ve akıllı telefon üzerinden müzik dinleyebiliyor.

Yeni hibrit Fiat 500'un Sport versiyonunda ise 16 inç alaşımlı jantlar, spor direksiyon simidi, çamurluk üzerinde "Sport" logosu, otomatik klima, 7 inçlik Android Auto/ Apple Car Play destekli bilgi ve eğlence sistemi, yükseklik ayarlı sürücü koltuğu 50/50 katlanır arka koltuklar, hız sınırlayıcı & cruise control bulunuyor. Kabin içinde ayrıca 7 inç TFT gösterge paneli ve kontrol paneli yer alırken; Sport versiyonda; sis farları ve yağmur- karanlık ve arka park sensörleri standart olarak sunuluyor.

Kaynak: Carmedya.com

Kanuni sondaj gemisi ilk görevi için Karadeniz'e açıldı
Kanuni sondaj gemisi ilk görevi için Karadeniz'e açıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Ebru Yaşar Demet Akalın Seren Serengil
Spor Diego Mesut Özil Salih Uçan Ünal Karaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Hibrit motorlu Fiat 500 Türkiye'de - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 11:59:29. #1.14#

title