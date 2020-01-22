22.01.2020 14:56 | Son Güncelleme: 22.01.2020 14:56

Mk-83 mühimmatını havadan karaya akıllı hassas vuruş kabiliyetine kazandırmak için TÜBİTAK-SAGE'nin geliştirdiği HGK-83"ün kalifikasyon testleri başarıyla tamamlandı. HGK-83 seri üretime hazır! Savunma sanayiinde yaşanan bu gelişme sonrası HGK-84 Nedir? Hassas Güdüm Kiti HGK özelikleri HGK-82 nedir? HGK-83 nedir? HGK-84 nedir gibi sorular soruldu. Peki HGK-83 nedir?

HGK-84 (HASSAS GÜDÜM KİTİ -84) (GÜDÜM KİTLERİ VE ÖZEL HAVA MÜHİMMATLARI)

HGK-84, mevcut güdümsüz 2000 lb'lik Mk-84 genel maksat bombalarını ve nüfuz edici bombaları ANS/KKS güdüm sistemi ile havadan karaya akıllı ve hassas vuruş kabiliyetine sahip mühimmata çeviren sahip güdüm kitidir.

• Baglı uçus sırasında yeniden hedef belirleme

• Karıstırmaya dirençli

• Tüm hava kosullarında çalısabilir

• Görev basına daha az bomba, sorti ve personel

• Düşük lojistik ihtiyacı

• Düşük ikincil hasar

• Maliyet etkin

• F-16 PO-III ve F-4E/2020 uçaklarna sertifiye

• Orta irtifadan atıldıgında 12 deniz mili menzil

• Yüksek irtifadan atıldıgında 15 deniz mili menzil

LHGK-84 (Lazer Arayıcı Başlık (LAB) ile kullanılabilen HGK-84 ) (Güdüm Kitleri ve Özel Hava Mühimmatları)

LHGK-84 mevcut 2000 lb Mk-84 genel maksat bombalarını ve nüfuz edici bombalarıKKS/ANS ve lazer güdüm sistemi ile havadan karaya atılan akıllı bir silaha çeviren, hem sabit hem de hareketli hedeflere karşı kullanılabilen güdüm kitidir.

• Baglı uçus sırasında yeniden hedef belirleme

• Karıstırmaya dirençli

• Tüm hava kosullarında çalısabilir

• Görev basına daha az bomba, sorti ve personel

• Düşük lojistik ihtiyacı

• Düşük ikincil hasar

• Maliyet etkin

• F-16 PO-III ve F-4E/2020 uçaklarna sertifiye

• Orta irtifadan atıldıgında 12 deniz mili menzil

• Yüksek irtifadan atıldıgında 15 deniz mili menzil

• Sabit ve hareketli hedeflere karsı kullanım

• Lazer Arayıcı Baslık (LAB) ile kullanım

HGK-83 (HASSAS GÜDÜM KİTİ -83) (GÜDÜM KİTLERİ VE ÖZEL HAVA MÜHİMMATLARI)

HGK-83 mevcut 1000 lb Mk-83 genel maksat bombalarını KKS/ANS güdüm sistemi ile havadan karaya akıllı ve hassas vuruş kabiliyetine sahip mühimmata çeviren, BRU 57 adaptörü ile çoklu atılabilen güdüm kitidir.

• BRU 57 adaptörü ile çoklu atım kabiliyeti

• Baglı uçus sırasında yeniden hedef belirleme

• Karıstırmaya dirençli

• Tüm hava kosullarında, gece ve gündüz görev yapabilme

• Görev basına daha az bomba, sorti ve personel

• Maliyet etkin

• Tümleşik ANS/KKS ile hassas vuruş kabiliyeti

• ANS/KKS ile 10m altı, sadece ANS ile 25m altı CEP değeri

• F-16 PO-III ve F-4E/2020 savaş uçaklarına sertifikasyon

• MIL-STD 1760 uyumluluğu

HGK-82(HASSAS GÜDÜM KİTİ -82) (GÜDÜM KİTLERİ VE ÖZEL HAVA MÜHİMMATLARI)

HGK-82 mevcut 500 lb Mk-82 genel maksat bombalarını KKS/ANS güdüm sistemi ile havadan karaya akıllı ve hassas vuruş kabiliyetine sahip mühimmata çeviren, BRU 57 adaptörü ile çoklu atılabilen güdüm kitidir.

• BRU 57 adaptörü ile çoklu atım kabiliyeti

• Baglı uçus sırasında yeniden hedef belirleme

• Karıstırmaya dirençli

• Tüm hava kosullarında, gece ve gündüz görev yapabilme

• Görev basına daha az bomba, sorti ve personel

• Maliyet etkin

• Tümleşik ANS/KKS ile hassas vuruş kabiliyeti

• ANS/KKS ile 10m altı, sadece ANS ile 25m altı CEP değeri

• F-16 PO-III ve F-4E/2020 savaş uçaklarına sertifikasyon

• MIL-STD 1760 uyumluluğu