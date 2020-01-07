Heyelanda tepeden yuvarlanan taşlar, yol kenarına düştü
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Heyelanda tepeden yuvarlanan taşlar, yol kenarına düştü

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, heyelan nedeniyle tepeden yuvarlanan dev taşlar, çitleri devirip, yol kenarına düştü.

07.01.2020 12:27 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:27
Heyelanda tepeden yuvarlanan taşlar, yol kenarına düştü

KOCAELİ'nin ilçesinde, heyelan nedeniyle tepeden yuvarlanan dev taşlar, çitleri devirip, yol kenarına düştü. Trafik ekipleri, yolda önlem alırken, Karayolları'na bilgi verdi.

Gölcük'te sağanak etkili olurken, D-130 yolunun Gölcük ile Karamürsel arasında kalan Halıdere mevkisindeki tepede, heyelan meydana geldi. Tepede bulunan taşlar, yuvarlanarak, çitleri devirip, yol kenarına düştü. Taşlar, yönünde yol kenarında kaldı. Taşların yola yuvarlanmamasıyla olası facia önlendi. Bölgeye gelen trafik ekipleri, yolda önlem aldı. Trafik polisleri, İzmit yönünde heyelan riski nedeniyle yol kenarına dubalar koyarken, Karayolları ekiplerine de bilgi verdi.


Kaynak: DHA
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