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Heyelan nedeniyle trafiğe kapatılan yolda temizlik çalışması başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Heyelan nedeniyle trafiğe kapatılan yolda temizlik çalışması başladı

Hatay'da heyelan nedeniyle dün gece trafiğe kapanan Samandağ-Arsuz ilçelerini birbirine bağlayan çevreyolunda çalışmalar başladı.

Hatay'da heyelan nedeniyle dün gece trafiğe kapanan Samandağ-Arsuz ilçelerini birbirine bağlayan çevreyolunda çalışmalar başladı.

Edinilen bilgiye göre, hafta içi etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle Samandağ-Arsuz Çevreyolunda irili ufaklı kaya parçaları yola döküldü. Küçük ve büyük kaya parçalarının yola dökülmesi sonucu yol ulaşıma kapatıldı.

Karayolu ekipler heyelanın ardından kapanan yolu yeniden trafiğe açmak üzere sabah saatlerinden itibaren temizlik çalışmalarına başladı. - HATAY

Heyelan nedeniyle trafiğe kapatılan yolda temizlik çalışması başladı

Heyelan nedeniyle trafiğe kapatılan yolda temizlik çalışması başladı

Heyelan nedeniyle trafiğe kapatılan yolda temizlik çalışması başladı

Heyelan nedeniyle trafiğe kapatılan yolda temizlik çalışması başladı

Heyelan nedeniyle trafiğe kapatılan yolda temizlik çalışması başladı

Heyelan nedeniyle trafiğe kapatılan yolda temizlik çalışması başladı

Heyelan nedeniyle trafiğe kapatılan yolda temizlik çalışması başladı

Heyelan nedeniyle trafiğe kapatılan yolda temizlik çalışması başladı

Heyelan nedeniyle trafiğe kapatılan yolda temizlik çalışması başladı

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