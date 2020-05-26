HES kodu nedir? HES kodu nasıl alınır? HES ne demek? HES kodu ne işe yarar?
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HES kodu nedir? HES kodu nasıl alınır? HES ne demek? HES kodu ne işe yarar?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs önlemleri kapsamında ulaşımda uygulanacak yeni tedbirleri duyurdu. Koca, ''HES kodu'' ile güvenli yolculuk yapılacağını belirtti. Peki, HES kodu nedir? HES kodu nasıl alınır?

HES kodu nedir? HES kodu nasıl alınır? HES ne demek? HES kodu ne işe yarar?
26.05.2020 10:32 | Son Güncelleme: 26.05.2020 10:35

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uçak ve trenle seyahatlerin artık HES kodu ile yapılacağını belirterek, ' 'Hayat Eve Sığar'' uygulamasına gelecek bir özellikle yolcuların iç hat uçuşlarına kabulü "Hayat Eve Sığar (HES)" kodu kontrolü ile sağlanacak. İç hatlarda uçuşa 24 saat kala uçuştaki tüm yolcuların risk durumları HES kodu üzerinden sorgulanacak" dedi. Vatandaşlar açıklama sonrası HES kodu nasıl alınır ve HES kodu nedir gibi soruların yanıtlarını merak etti.

HES KODU NEDİR?

HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabilecektir.

HES KODU SEYAHAT İZİN BELGESİ YERİNE GEÇER Mİ?

Hayır, HES kodu seyahat izin belgesi yerine geçmez. "Seyahat izin belgesi icin E-devlet üzerinden başvuru yapmanız gerekir"

SEYEHAT İZİN BELGESİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

HE KODU NE İŞE YARAR?

Bu kod sadece kullanacağınız şehirlerarası toplu ulaşım araçlarında geçireceğiniz süre boyunca karşılaşacağınız bulaş riskini azaltmak amacına hizmet etmektedir. Covid-19 ya da temaslı olan vatandaşlarımız toplu ulaşım aracı kullanamayacaktır. Birlikte seyahat ettiğiniz diğer kişilerin sonradan Covid-19 testinin pozitif olması halinde sizi bilgilendirebilmemiz için kullanılır.

Ürettiğiniz HES kodlarının tüm yönetimi sizdedir. HES kodlarınızı istediğiniz süre kadar paylaşabilir ya da silebilirsiniz.

HES KODU SMS İLE NASIL ALINIR?

2023'e SMS nasıl atılmalı?

HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılır ve 2023'e SMS atılır.

HES kodu nedir? HES kodu nasıl alınır? HES ne demek? HES kodu ne işe yarar?

HES KODU UYGULAMA İLE NASIL ALINIR?

HES ugulamasında anasayfa açılır,

HES uygulaması üzerinde HES KODU OLUŞTURMA ekranına geçiş yapılır.

HES kodu nedir? HES kodu nasıl alınır? HES ne demek? HES kodu ne işe yarar?
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