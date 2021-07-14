HES kodları olmayan Ukraynalı anne ile kızı otobüsten indirildi, polis otele bıraktı

ANTALYA'ya tatil için gelen Ukraynalı anne ile kızı, bindikleri özel halk otobüsünün sürücüsü tarafından HES kodları olmadığı gerekçesiyle indirilmek istendi.

ANTALYA'ya tatil için gelen Ukraynalı anne ile kızı, bindikleri özel halk otobüsünün sürücüsü tarafından HES kodları olmadığı gerekçesiyle indirilmek istendi. Anne ile kızı inmek istemeyince çağrılan polis ekip aracıyla otellerine bıraktı.

Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Dilek Sabancı Bulvarı'nda meydana geldi. Konyaaltı istikametinden gelen ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı özel halk otobüsüne binen Ukrayna uyruklu anne ile kızı, iddiaya göre biniş kartlarına HES kodu tanımlanmadığı için kartlarını kullanamadı. Anne ile kızı, buna rağmen otobüsün arkasına geçip oturdu. Bu şekilde otobüse binemeyeceklerini söyleyen sürücü Mehmet Saygılı, anne ile kızdan araçtan inmesini istedi. Otellerine gitmek isteyen anne ve kızı, otobüsten inmek istemedi.Bunun üzerine polisi arayan sürücü Mehmet Saygılı, yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis, anne ile kızını otobüsten indirdi. Sürücü Saygılı'nın kendilerine kötü davrandığını söyleyen anne ile kızı, tek isteklerinin otele gitmek olduğunu belirtti. Polis, Ukraynalı anne ile kızını ekip aracına bindirip, otellerine bıraktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları