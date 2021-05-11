Heroic, Valorant Espor sahnesine Honk ile giriş yapmayı düşünüyor!
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Heroic, Valorant Espor sahnesine Honk ile giriş yapmayı düşünüyor!

Heroic, Valorant Espor sahnesine Honk ile giriş yapmayı düşünüyor!
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Popüler espor organizasyonu Heroic, Valorant Espor sahnesine Honk takımı ile giriş yapmaya hazırlanıyor. CS:GO'da yakaladığı başarıları Valorant arenasında da gerçekleştirmek isteyen Heroic'in anlaşmaya yakın olduğu Honk takımında hangi oyuncular yer alıyor? İşte detaylar!

Riot Games tarafından geliştirilip yayınlanan taktiksel birinci şahıs nişancı oyunu Valorant ortalığı kasıp kavurmaya devam ediyor. Oyunun her geçen gün popülerliğini artırması birçok büyük espor organizasyonunun oyunda varlık görtermek istemesi ile sonuçlandı. Bilindiği üzere Valorant'ın bu popülerliği büyük turnuvalarıda beraberinde getiriyor. G2, Vitaliy, Fnatic ve OG gibi büyük espor organizasyonları geçtiğimiz günlerde Valorant takım kadrolarını duyurdu.

Heroic, Valorant Espor sahnesine Honk ile giriş yapmayı düşünüyor! Honk takımında hangi oyuncular yer alıyor?

Genellikle büyük espor organizasyonları halihazırda organizasyonu bulunmayan başarılı Valaront takımları ile anlaşmalar yapıyor. Örneğin Fnatic, First Strike turnuvasında final oynayan SUMN FC ile anlaşmış ve takımını oluşturmuştu. CS:GO arenasında başarıyla göz dolduran Heroic ise Valorant espor sahnesine Honk takımı ile giriş yapmaya hazırlanıyor. Halo Spake'ın haberine göre Heroic, Honk ile her an anlaşma sağlayabilir.

HEROIC'IN ANLAŞMAYI DÜŞÜNDÜĞÜ HONK KADROSU:

  • Jere "synsi" Virtanen (Finlandiya)
  • Kirill "Cloud" Nehozhin (Rusya)
  • Aurimas "Dreamas" Zablockis (Litvanya)
  • Tomas "Destrian" Linikas (Litvanya)
  • Nikita "trexx" Cherednichenko (Rusya)
Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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