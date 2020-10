Herkese Karşı (War on Everyone) filmi ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Herkese Karşı konusu nedir? Herkese Karşı oyuncuları

Herkese Karşı filmi bu akşam Show TV'de ekranlara gelecek. Vatandaşlar tarafından merak edilen Herkese Karşı filminin konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir? Herkese Karşı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Tüm bilgiler sizlerle...

Bugün Show TV ekranlarında Herkese Karşı filmi yayınlanacak. Peki Herkese Karşı konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir? Saat kaçta ve ne zaman başlayacak?

HERKESE KARŞI (WAR ON EVERYONE) FİLMİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Herkese Karşı filmi bugün (22 Ekim Perşembe 2020) Show TV ekranlarında saat 21:45 'de ve 01:30'da yayınlanacaktır. Filmin ingilizcesi "War On Everyone" olarak geçmektedir.

HERKESE KARŞI (WAR ON EVERYONE) FİLMİ NEDİR?

War on Everyone, (Türkçe: Herkese Karşı) John Michael McDonagh tarafından yazılıp yönetilen 2016 yapımı İngiliz kara komedi ve polisiye filmi. Filmde Alexander Skarsgård, Michael Peña ve Theo James rol aldı. Albuquerque, New Mexico'da geçen ve çekilen film, 66. Berlin Uluslararası Film Festivali'nin Panorama bölümünde gösterildi. Film, 7 Ekim 2016'da Icon Film Distribution tarafından Birleşik Krallık ve İrlanda'da yayınlandı.

HERKESE KARŞI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Birlikte çalışan iki polis, kendilerini 1 milyon dolar kazanabilecekleri bir suç hikâyesinin içinde bulduklarında parayla aralarında duran herkese savaş açarlar ama işler beklendiği gibi gitmeyecektir.

HERKESE KARŞI OYUNCULARI KİMLERDİR?

Alexander Skarsgård - Dedektif Terry Monroe

Michael Peña - Dedektif Bob Bolaño

Theo James - Lord James Mangan

Malcolm Barrett - Reggie

Tessa Thompson - Jackie Hollis

Caleb Landry Jones - Birdwell

Paul Reiser - Teğmen Gerry Stanton

Stephanie Sigman - Delores

David Wilmot - Pádraic Power

Derrick Barry - Kimberly

Zion Rain Leyba - Danny Reynard

Keith Jardine - Barry Webb

Geoffrey Pomeroy - Jimmy Harris