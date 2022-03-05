70 bin liraya eleman bulamamıştı! Chelsea'yi almak üzere olan Bitlisli aşiret ağası bakın kim çıktı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgale kalkışmasından sonra İngiltere'de yaptırıma uğrayan Chelsea'nin sahibi Rus milyarder Roman Abramovich, kulübü satılığa çıkardı. Bunun üzerine iş insanı Muhsin Bayrak, İngiliz devini satın almak için Abramovich'e teklif yaptı. Yeni Şafak'ta yer alan haberde, Muhsin Bayrak'ın, "Abramovich'in avukatları ile satın alma şartlarını görüşüyoruz. İmzalar için pazarlık aşamasındayız. Türk bayrağını Londra'da dalgalandıracağız" ifadeleri yer aldı.

HERKES ARAŞTIRMAYA BAŞLADI

Bu haberin yayılmasının ardından 'Muhsin Bayrak'ın kim, ne iş yapıyor?' gibi sorular arama motorunda sorgulandı. Bitlisli 'Mutki Aşireti'nin lideri olduğu öğrenilen Bayrak'ın, daha önce "70 bin liraya çalışacak yazılımcı bulamıyoruz" açıklamasıyla gündeme geldiği ortaya çıktı.

"YAZILIMCI YETİŞTİRMEMİZ GEREKİYOR"

Teknoloji Üssü projesinde Türkiye için yazılımcı yetiştireceklerini ifade eden Bayrak, "Aylık 70 bin lira maaş veriyoruz, yazılımcı bulamıyoruz. Ülkemizin bir an önce kendi yazılımcılarını yetiştirmesi gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

500 BİNİ AŞAN AŞİRET

AB Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Bayrak, Bitlis merkezli 'Mutki Aşireti'nin lideri. Yurt çapında 500 bini aştığı belirtilen nüfusu ile Mutki Aşireti, ülkenin en kalabalık aşiretlerinden biri olarak biliniyor.

"AŞİRETİ KURUMSALLAŞTIRAN AĞA"

Muhsin Bayrak "Aşireti Kurumsallaştıran Ağa" kimliği ile tanınıyor. Büyük aile sanayiden otomotive ve matbaacılığa, inşaattan, bioenerji ve kozmetiğe kadar pek çok alanda bulunan yatırımları AB Grup Holding çatısı altında faaliyet gösteriyor.