70 bin liraya eleman bulamamıştı! Chelsea'yi almak üzere olan Bitlisli aşiret ağası bakın kim çıktı
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Chelsea'yi satın almak isteyen Bitlisli Mutki Aşireti'nin lideri Muhsin Bayrak'ın, "İmzalar için pazarlık aşamasındayız" açıklaması gündeme bomba gibi düştü. Geçmişte yaptığı, "70 bin lira maaşla yazılımcı bulamıyoruz" açıklamasıyla çok konuşulan iş insanı Muhsin Bayrak, 'Aşiretini Kurumsallaştıran Ağa' kimliği ile tanınıyor.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgale kalkışmasından sonra İngiltere'de yaptırıma uğrayan Chelsea'nin sahibi Rus milyarder Roman Abramovich, kulübü satılığa çıkardı. Bunun üzerine iş insanı Muhsin Bayrak, İngiliz devini satın almak için Abramovich'e teklif yaptı. Yeni Şafak'ta yer alan haberde, Muhsin Bayrak'ın, "Abramovich'in avukatları ile satın alma şartlarını görüşüyoruz. İmzalar için pazarlık aşamasındayız. Türk bayrağını Londra'da dalgalandıracağız" ifadeleri yer aldı.
Bu haberin yayılmasının ardından 'Muhsin Bayrak'ın kim, ne iş yapıyor?' gibi sorular arama motorunda sorgulandı. Bitlisli 'Mutki Aşireti'nin lideri olduğu öğrenilen Bayrak'ın, daha önce "70 bin liraya çalışacak yazılımcı bulamıyoruz" açıklamasıyla gündeme geldiği ortaya çıktı.
Teknoloji Üssü projesinde Türkiye için yazılımcı yetiştireceklerini ifade eden Bayrak, "Aylık 70 bin lira maaş veriyoruz, yazılımcı bulamıyoruz. Ülkemizin bir an önce kendi yazılımcılarını yetiştirmesi gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.
AB Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Bayrak, Bitlis merkezli 'Mutki Aşireti'nin lideri. Yurt çapında 500 bini aştığı belirtilen nüfusu ile Mutki Aşireti, ülkenin en kalabalık aşiretlerinden biri olarak biliniyor.
Muhsin Bayrak "Aşireti Kurumsallaştıran Ağa" kimliği ile tanınıyor. Büyük aile sanayiden otomotive ve matbaacılığa, inşaattan, bioenerji ve kozmetiğe kadar pek çok alanda bulunan yatırımları AB Grup Holding çatısı altında faaliyet gösteriyor.