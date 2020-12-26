Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

26.12.2020 14:55 | Son Güncelleme: 26.12.2020 14:55
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Ankara DSİ EtlikHakemler: Sinem Tetik, Abdullah İlik, Samet ErdoğanBOTAŞ: Erdenay Topçu 8, Ayşe Çora 15, Hatice Pelin Gülçelik 13, Sehernaz Çidal 14, Aysude Yıldıztekin 4, Büşra Akbaş, Bas 12, Zeyno Işıl Şeren, Zeynep Budak 3, Işılay Eğin 1Samsun Canik Belediyespor: Madden 22, Nazlı...

Salon: Ankara DSİ Etlik

Hakemler: Sinem Tetik, Abdullah İlik, Samet Erdoğan

BOTAŞ: Erdenay Topçu 8, Ayşe Çora 15, Hatice Pelin Gülçelik 13, Sehernaz Çidal 14, Aysude Yıldıztekin 4, Büşra Akbaş, Bas 12, Zeyno Işıl Şeren, Zeynep Budak 3, Işılay Eğin 1

Samsun Canik Belediyespor: Madden 22, Nazlı Çalışkan 2, Fatma Dilara Azaklı 4, Zeynep Sina Konuksever 3, Nurgül Ersoy, Zeynep Sude Kara, Neslihan Demir 8, Dilan Çalış 9, Kayra Güler Sağlam, Sıla Şimşek

1. Periyot: 19-09

Devre: 34-24

3. Periyot: 54-36

Beş faulle çıkan: 34.28 Neslihan Demir

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında BOTAŞ, sahasında Samsun Canik Belediyespor'u 70-48 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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