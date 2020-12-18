Her gün milyonlarca kişinin ziyaret ettiği cinsel içerikli film sitelerinin sahibi "MindGeek" adlı şirket çıktı

Her gün milyonlarca kişinin ziyarete ettiği PornHub, RedTube ve YouPorn gibi cinsel içerikli film sitelerinin gizemli sahibi ortaya çıktı. İngiliz Financial Times Kanada merkezli MindGeek isimli şirketin söz konusu sitelerin gizli sahibi olduğunu ve sektörü domine ettiğini yazdı.

Dünyanın en çok ziyaret edilen web sitelerinden PornHub, RedTube ve YouPorn gibi platformların arkasından Kanadalı bir şirket çıktı. İngiltere'nin saygın gazetelerinden Financial Times, sektörü adeta domine eden bu web sitelerin arkasında Kanada merkezli MindGeek isimli şirketin olduğunu açıkladı.

"ŞİRKETİN ARKASINDA İŞ İNSANI BERNARD BERGEMAR BULUNUYOR"

MindGeek'in çok daha gizemli ve geri planda kaldığını yazan Patricia Nilsson, "Cinsel içerikli filmler online reklam endüstrisine katkı sağlıyor ve internet ekonomisinde önemli bir pay sahibi. Fakat bu tür video paylaşım siteleri seks ticareti ve çocuk istismarı gibi konularda suçlu olabiliyor. MindGeek de bir sorumluluk üstlenmeden cinsel içerikli film sektörünü domine etti. Şirketin arkasında ise iş insanı Bernard Bergemar bulunuyor" yorumunu yaptı.

İNTERNET SİTELERİ YAZMIYOR

Bergemar'ın kimliğinin Financial Times'ın kapsamlı haberinden önce ifşa edilmediğine dikkat çekilirken, "MindGeek" internet sitesinde sahibi olduğu cinsel içerikli film sitelerine atıfta bulunulmuyor aksine, 'Tasarım, iş geliştirme ve yüksek trafiğe sahip internet sitelerinin yönetiminde lider' ibaresi yer alıyor.

ŞİRKETİN GELİRİ DİKKAT ÇEKİYOR

Financial Times Lüksemburg'da kurulmuş gibi gözüken şirketin gelirlerini de mercek altına aldı. Financial Times, şirketin 2018 yılında 460 milyon dolar gelir elde ettiğini ve günde 115 milyondan fazla insanın internet sitelerini ziyaret ettiğini yazarken, "Geçen ay ABD'de Google'ın verilerine göre 'koronavirüs' ya da 'Trump' yerine 'Pornhub' araması daha çok yapıldı" yorumu yapılıyor. İncelemesini derinleştiren Financial Times, "MindGeek'in sitesine her gün 15 terabytelık içerik yükleniyor. Bu da şu an Netflix'tte izlenebilecek dizi ve film içeriğinin yarısına denk geliyor" yorumunu da ekledi.

MindGeek'in gizemli olmasından ve insan ticareti ve istismar gibi suçlamalarla hiç uğraşmamasına tepki gösterildiğini aktaran Financial Times, şirketin arkasında birçok yatırımcı olduğunu da vurguladı.