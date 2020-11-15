Hentbol: Toplu sonuç
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Hentbol: Toplu sonuç

15.11.2020 20:39 | Son Güncelleme: 15.11.2020 20:42
Hentbol: Toplu sonuç

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'de 8'inci, Erkekler Süper Lig'de ise 6. haftada birer maç oynandı.

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'de 8'inci, Erkekler Süper Lig'de ise 6. haftada birer maç oynandı.

Kadınlar Süper Lig'de Sivas Belediyespor-Konyaaltı Belediyespor, Erkekler Süper Lig'de ise MYK Hentbol-İstanbul Üniversitesi Spor Birliği karşılaşmaları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

Ligde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Kadınlar Süper Lig:

Aksaray Belediyespor-Anadolu Üniversitesi: 30-34

Erkekler Süper Lig:

Spor Toto-Güneysu: 29-26

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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