Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası: Yalıkavakspor: 43 Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar GSK: 20

Türkiye Kadınlar Hentbol Türkiye Kupası D Grubu maçında Süper Lig lideri Yalıkavak Spor Kulübü, Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik Spor Kulübü'nü 43-20 mağlup etti.

Türkiye Kadınlar Hentbol Türkiye Kupası D Grubu maçları, Yozgat'ta başladı. Grubun ilk gün maçında Yalıkavak Spor Kulübü, 1. lig takımlarından Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik Spor Kulübü ile karşılaştı. Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk devresi 27-6 Yalıkavak Spor Kulübünün üstünlüğü ile geçildi. Maçın ikinci yarısında da üstünlüğünü korumayı bilen Yalıkavak Spor Kulübü salondan 43-20 galibiyetle ayrıldı.

Grubun ikinci maçında Yalıkavak Spor Kulübü yarın EGO Spor Kulübü ile karşılaşırken Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik Spor Kulübü de Üsküdar Belediye Spor Kulübü ile karşılaşacak. Yalıkavak Spor Kulübü Başantrenörü Kıvanç Özcan maç sonu yaptığı konuşmada, "Biz de çeyrek finale kalmak istiyoruz. Yozgat takımı genç bir takım biz daha tecrübeli bir takımız. Onları tebrik ediyorum. Bu maçta tüm oyuncularımı oynatma fırsatı buldum. Her iki takım da iyi mücadele etti. Oyuncularımı kutluyorum" dedi.

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik Spor Kulübü antrenörü Enis Atmaca ise, "Güzel bir müsabaka oldu. Yalıkavak Spor Kulübü'nü tebrik ediyorum galibiyetlerinden dolayı. Kendi oyuncularım da çok güzel mücadele etti onları da tebrik ediyorum. Bizim için çok güzel bir tecrübe oldu" şeklinde konuştu. - YOZGAT